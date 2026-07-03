عضو هیات عامل و راهبر امور حقوقی، سرمایه‌گذاری و آزادراه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از نظارت میدانی بر نحوه خدمت‌رسانی مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین‌راهی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر «قائد شهید امت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین دغاغله با حضور در آزادراه تهران-قم و بازدید از مجتمع‌های خدماتی-رفاهی این مسیر، بر لزوم ارائه خدمات حداکثری به هموطنان و زائران شرکت‌کننده در این مراسم ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی کریدورهای منتهی به محل تشییع، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده، مجتمع‌های خدماتی-رفاهی در استان‌های تهران، قم، سمنان و خراسان رضوی در ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع، در حالت آماده‌باش کامل بوده و به طور ویژه به خیل عظیم عزاداران خدمت‌رسانی می‌کنند.

دغاغله در بخش دیگری از اظهارات خود به اقدامات فرهنگی سازمان راهداری اشاره کرد و افزود: همگام با موج سوگواران و به منظور پاسداشت مقام سیدالشهدای انقلاب و همراهان شهیدش، طرح‌های فرهنگی با عنوان «باید برخاست» در تابلوهای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی محورهای مواصلاتی سراسر کشور اکران شده است.

شایان ذکر است در این بازدید نظارتی، معاونان دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سازمان، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران، رئیس اداره روابط‌عمومی و رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ری، وی را همراهی کردند.

این بازدید در راستای اطمینان از آمادگی زیرساخت‌های رفاهی جهت مدیریت ترافیک و تأمین نیازهای زائران در طول مسیرهای مواصلاتی انجام شد.