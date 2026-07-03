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روند تکمیل کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ با هماهنگی با وزارت ورزش به اتمام رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی اعلام فهرست اولیه کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا شامل ۲۸۲ ورزشکار (۱۹۱ مرد و ۹۱ زن)، و متعاقب نامه وزارت ورزش و جوانان مبنی بر بررسی مجدد ترکیب کاروان با توجه به شرایط ویژه کشور، کمیته ملی المپیک در راستای تعامل، همافزایی و هماهنگی هرچه بیشتر با وزارت ورزش و جوانان، اقدامات لازم برای تکمیل فهرست اعزامی و ثبت نام ۲۱۴ ورزشکار مرد و ۹۴ ورزشکار زن و مجموع ۳۰۸ ورزشکار کاروان اعزامی فرشتههای میناب (شهدای مدرسه شجره طیبه) را به اتمام رساند.
در نامه ارسالی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به بررسیهای فنی و کارشناسی، نظرات تخصصی فدراسیونهای ورزشی، جلسات مشترک کمیسیون تخصصی نظارت و همچنین سیاستهای کلان ورزش کشور، بر حضور مقتدرانه کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازیهای آسیایی به عنوان نمادی از انسجام ملی، اتحاد، همدلی و اقتدار ورزش ایران در عرصه بینالمللی تأکید شده است.
کمیته ملی المپیک نیز با استقبال از این رویکرد و با هدف تقویت تعامل و هماهنگی میان ارکان ورزش کشور، ضمن انجام هماهنگیهای لازم با ستاد برگزاری بازیهای آسیایی، فرآیند ثبتنام رشتهها و ورزشکاران معرفیشده از سوی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونهای مربوطه را در اسرع وقت انجام داد و به اتمام رساند.
این اقدام در ادامه همکاری نزدیک و سازنده میان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان و با هدف بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای ورزش کشور برای حضور هرچه قدرتمندتر در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ صورت گرفته و بیانگر عزم مشترک خانواده ورزش برای نمایش توانمندی، همبستگی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در بزرگترین آوردگاه ورزشی قاره آسیاست.
فهرست جدید رشتهها، سهمیهها و تعداد ورزشکار هر رشته کاروان فرشتههای میناب (شهدای مدرسه شجره طیبه) پس از بازبینی به شرح زیر است: