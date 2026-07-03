برپایی هشت موکب گروه‌های جهادی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

فرماندار نهاوند از برپایی هشت موکب برای خدمت‌رسانی به مردم در آیین وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در این شهرستان خبرداد.