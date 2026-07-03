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فرماندار نهاوند از برپایی هشت موکب برای خدمترسانی به مردم در آیین وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرماندار نهاوند در ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید بیان کرد: همه شرایط برای برگزاری باشکوه وسراسرحزن واندوه این مراسم در نهاوند فراهم شده است.
مجتبی بیرانوند گفت: ۱۳ کمیته مختلف برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در نهاوند فعال شده آند، که از روزهای قبل فعالیت خودشان را آغاز کرده آند.
بیرانوند افزود:۱۳ دستگاه اتوبوس و ۳ دستگاه مینی بوس عاشقان حضور در مراسم تشییع پیکر امام شهید را از نهاوند به تهران منتقل میکنند.
وی همچنین گفت:شرایط حرکت ۳۵۰ دستگاه خودروی شخصی همراه با همراهان خودکه ممکن هست خانوادگی، ویا با دوستان و همراهان و همسفران عاشق امام شهید باشندهم مهیا شده است.
سرهنگ میثم رحیمی فرمانده سپاه نهاوند هم گفت: آدرس دقیق محل فعالیت موکبها و چگونگی پذیرایی از زوار در مسیر رفت وبرگشت نهاوند هم تدارک دیده شده و برنامه ریزی شده است.
حجتالاسلام محمدی امام جمعه نهاوند هم گفت: مطمئن هستیم مراسم تشییع و تدفین پیکر امام مظلوم شهیدمان مراسمی به یادماندنی در جهان خواهد شد.
وی افزود خوشبختانه همه مردم پای کار آمدند و گروه گروه از آنها اعلام آمادگی کردهاند که حاضرند منزل شخصی خودشان را در اختیار شرکت کننده گان در مراسم بصورت فی سبیلالله قرار دهند.
امام جمعه نهاوند افزود، حضور نسل جوان و نوجوان عاشق رهبر شهید یکی از معجزات این مراسم هست که برای ارایه خدمت سراز پای نمیشناسند واین یعنی همان مردمی که مبعوث شده آند