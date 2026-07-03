مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی سه گانه در رده سنی جوانان و امید و انتخابی تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی آسیا با حضور ۱۲۰ ورزشکار به میزبانی تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در رده سنی جوانان برنا نقیه از اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد، مهدی شافعیان از زنجان دوم شد و امیرمهدی تیغ ساز از اصفهان هم بر سکوی سوم ایستاد. در رده سنی امید این رقابت‌ها هم رامین فکاری از اصفهان در رده چهارم قهرمانی کشور ایستاد.

در مجموع تیمی این مسابقات استان اصفهان با مربیگری فرشاد و فرزاد دادفر برسکوی قهرمانی این رقابت‌ها ایستاد.

در این مسابقات برنا نقیه، امیرمهدی تیغ ساز، رامین فکاری، علی عابدینی پور، محمدعجم حسنی، امیرمحمد قاراخانی، اهورا دهقان، محمدرضا صالحی و یونس سادات ارمکی ورزشکاران استان اصفهان بودند.