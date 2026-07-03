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نشست قرارگاه مرکزی حملونقل جادهای با موضوع برگزاری مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای و نمایندگان هیئت بازرسی مستقر در سازمان، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست مهم، تمهیدات گسترده سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای مدیریت محورها و تسهیل تردد هموطنان مورد بررسی قرار گرفت. از جمله محورهای اصلی گفتگو در این جلسه، تأمین ناوگان حملونقل عمومی جهت حضور حداکثری مردم در مراسم، آمادهسازی مجتمعهای خدماتی-رفاهی و تعیین پارکسوارها برای مدیریت جریان ترافیک بود.
در این نشست با تأکید بر لزوم بهرهگیری حداکثری از سامانههای حملونقل هوشمند، بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق به عزاداران و تعامل نزدیک با دستگاههای مربوطه تأکید شد. همچنین، برگزاری گشتهای مشترک میان سازمان راهداری و پلیس راه، برنامهریزی برای پیشفروش بلیت ناوگان اتوبوسی و مدیریت سفرهای رفت و برگشت زائران از دیگر اقدامات کلیدی بود که در این نشست مورد تبادل نظر قرار گرفت.
حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در این نشست، نشاندهنده اهمیت نظارت دقیق بر نحوه اجرای طرحها و کیفیت خدماترسانی به سوگواران رهبر شهید انقلاب در تمامی محورهای مواصلاتی است.
در این جلسه، اعضای هیات عامل، معاونین و مدیران کل واحدهای مرتبط سازمان راهداری و حملونقل جادهای نیز حضور داشتند.