به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اورژانس بابل از شناسایی سه محور اصلی این شهرستان به‌عنوان حادثه‌خیزترین مسیر‌های رانندگی خبر داد و گفت: جاده شهید صالحی با ثبت ۱۷۶ مأموریت مرتبط با تصادفات، بیشترین آمار حوادث رانندگی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را به خود اختصاص داده است.

ابوالقاسم لعلی با اشاره به تحلیل مأموریت‌های امدادی سه‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: بررسی آمار مأموریت‌های اورژانس، مبنای مناسبی برای شناسایی نقاط پرخطر است و تصادفات جاده‌ای معمولاً حاصل مجموعه‌ای از عوامل انسانی، شرایط محیطی و وضعیت ایمنی وسایل نقلیه است.

وی افزود: پس از جاده شهید صالحی، محور گنج‌افروز تا سه‌راه شیردارکلا با ۱۳۶ مأموریت و جاده جدید بابل ـ آمل با ۱۰۰ مأموریت، در رتبه‌های بعدی محور‌های حادثه‌خیز شهرستان قرار دارند.

رئیس اورژانس بابل درباره وضعیت معابر شهری نیز گفت: در محدوده شهری، مسیر میدان ولایت تا ترمینال موزیرج با ثبت ۸۰ مأموریت، شهر امیرکلا با ۶۱ مأموریت و محور خیابان کشاورز تا ابتدای سیاه‌کلامحله با ۶۰ مأموریت، بیشترین فراوانی حوادث ترافیکی را در سه‌ماهه نخست امسال داشته‌اند.

لعلی با اشاره به عوامل مؤثر در وقوع تصادفات اظهار کرد: بی‌توجهی به قوانین رانندگی، رفتار‌های پرخطر، نداشتن مهارت کافی، مشکلات جسمی و روانی رانندگان و استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی مانند کمربند و کلاه ایمنی از مهم‌ترین عوامل انسانی بروز سوانح است.

وی ادامه داد: عرض کم برخی جاده‌ها، نبود شانه ایمن، پیچ‌های خطرناک، کمبود روشنایی، فقدان علائم هشداردهنده، شرایط نامساعد جوی و وجود موانع حاشیه راه نیز در افزایش احتمال وقوع حوادث نقش دارد.

رئیس اورژانس بابل فرسودگی و نقص فنی خودرو‌ها را از دیگر عوامل تأثیرگذار در تصادفات دانست و تأکید کرد: کاهش آمار سوانح تنها با اصلاح زیرساخت‌های جاده‌ای محقق نمی‌شود و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ارتقای فرهنگ ترافیکی، ایمن‌سازی خودرو‌ها و رفع نواقص معابر، لازمه کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی است.