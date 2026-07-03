وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آستانه برگزاری مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، از سقاخانهٔ شهدای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصلای امام خمینی (ره) تهران بازدید کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه برگزاری مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، در محل مصلای امام خمینی (ره) در تهران حضور یافت و از سقاخانهٔ شهدای این وزاتخانه بازدید کرد.

وزیر صمت در جریان این بازدید، با سردار «حسن حسن‌زاده» فرمانده قرارگاه آئین وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، دیدار و گفت‌و‌گو کرد و در نهایت دقایقی پاسخگوی رسانه‌های بین‌المللی حاضر در محل برگزاری مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.

گفتنی است، سقاخانه شهدای وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی شرکت ملی صنایع مس ایران در مصلای امام خمینی (ره) تهران برپا شده است.