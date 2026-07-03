مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید با تاکید بر اینکه خدمت رسانی مراکز درمانی و دارویی در تعطیلات هفته آینده تهران برقرار است، گفت: علاوه بر ظرفیت آمبولانس ها، امداد هوایی به وسیله بالگردها و امداد ریلی با همراهی مترو را نیز خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نادر توکلی با اشاره به خدمات فوریتی به وسیله تکنسین‌های هلال احمر و اورژانس کشور در مراسم، گفت: بالغ بر ۳هزار تکنسین مقیم در جمعیت شرکت کننده در مراسم، پخش می‌شوند و هر گونه کمک رسانی مورد لزوم را بر بالین افراد انجام خواهند داد.

او گفت: همچنین برای اولین بار امداد هوایی به وسیله بالگرد، امداد زمینی به وسیله آمبولانس‌ها و اتوبوس آمبولانس‌ها و موتور لانس و امداد ریلی را با همراهی مترو در سه سطح خواهیم داشت.

توکلی با اشاره به بیمارستان‌های صحرایی و سیار در نظر گرفته شده برای مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید نیز افزود: تمام خدمات دارویی و تجهیزاتی در این بیمارستان‌ها رایگان است. همچنین تمام بیمارستان‌های سطح استان تهران خدمات را به شکل رایگان به زائران این مراسم ارائه خواهند داد.

او ادامه داد: علاوه بر داروخانه‌های شبانه روزی، سایر داروخانه‌ها نیز تا ساعت ۱۲ شب خدمات دارویی را ارایه خواهند داد. خدمت رسانی مراکز درمانی و دارویی در تعطیلات هفته آینده تهران، برقرار و فعال است.

رئيس دانشگاه علوم پزشکی ایران در قدردانی از خدمات کادر سلامت نیز گفت: کادر سلامت همواره در بزنگاه‌ها و بحران‌ها حضور داشتند و قدردان خدمات ایثارگرانه آنها در بحران‌های مختلف نظیر بحران کرونا، جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی رمضان و ... هستیم. کادر بهداشت و درمان همواره یکی از عوامل پایداری و منشا اعتلای نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.