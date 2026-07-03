جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به مقاومت جانانه ملت ایران در برابر دشمنان گفت: دشمن آرزوی تسلیم ملت ایران را به گور خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «احمد وحیدی» در حاشیه مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ایشان در قلب و روح ما ماندگار و جاودان هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما با رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهیم ماند و هیچ‌گاه با ایشان وداع نخواهیم کرد، افزود: دشمنان باید بدانند که خون پاک رهبر شهید ما نقطه عطفی در پیروزی‌های اسلام در جهان خواهد بود.