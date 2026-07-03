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آذربایجانغربی با اجرای سیاستهای توسعهمحور و اشتغالآفرین، با ثبت نرخ بیکاری ۵.۵ درصد، در جایگاه دوم کمترین نرخ بیکاری کشور قرارگرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آذربایجانغربی با تداوم روند موفقیتهای اقتصادی و در سایه سیاستهای توسعهمحور و اشتغالآفرین، موفق شد با ثبت نرخ بیکاری ۵.۵ درصد، در جایگاه دوم کمترین نرخ بیکاری کشور قرار گیرد؛ دستاوردی که بیانگر اثربخشی مدیریت هماهنگ استان در حمایت از سرمایهگذاری، تولید و ایجاد فرصتهای شغلی است.
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۴ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نرخ بیکاری آذربایجانغربی نسبت به سال ۱۴۰۳، با کاهش ۱.۲ واحد درصدی از ۶.۷ به ۵.۵ درصد رسیده و همچنین ۲ واحد درصد پایینتر از میانگین کشوری (۷.۵ درصد) ثبت شده که نشاندهنده بهبود مستمر شاخصهای بازار کار در استان است.
این موفقیت ارزشمند، حاصل راهبری هدفمند استاندار آذربایجانغربی در هدایت برنامههای توسعهای، حمایت از سرمایهگذاری، تسهیل فضای کسبوکار، رفع موانع تولید و پیگیری مستمر اجرای طرحهای اشتغالزا در کنار همافزایی دستگاههای اجرایی، بانکها، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان است.
کاهش چشمگیر نرخ بیکاری و قرار گرفتن آذربایجانغربی در میان موفقترین استانهای کشور، نشان میدهد استمرار سیاستهای هماهنگ در حوزه تولید، سرمایهگذاری و اشتغال، مسیر توسعه پایدار اقتصادی استان را هموار کرده و چشمانداز روشنی برای ارتقای رفاه و رونق اقتصادی آذربایجانغربی ترسیم میکند.