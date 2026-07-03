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آیت الله مدرسی در خطبههای این هفته نماز با اشاره به در پیش بودن تشییع پیکر قائد ملت امام امت گفت: تشییع ایشان نمایش قدرت اسلام ، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت الله مدرسی گفت: مردم این فرصت بزرگ را قدر بدانندو در مراسم تشییع قائد بزرگ شرکت نمایند.
وی عنوان کرد: در طول حیات این سید بزرگوار به او ظلمهای فراوانی صورت گرفت و ایشان با محبتی که داشتند با دلسوزی همه را راهنمایی میکردند.
امام جمعه موقت یزد یادآور شد: مسئولان باید کاری کنند که منویات رهبر معظم انقلاب بدون هیچ گونه دغدغهای انجام شود و منویات رهبری جامعه عمل بپوشانند.
آیت الله مدرسی خاطر نشان کرد: دشمن تلاش میکند تا به محور مقاومت در منطقه آسیب بزند و مردم و جبهه مقاومت این اجازه را به او نخواهند داد.
رعایت تقوای الهی و دوری از گناهان و بزرگداشت علامه امینی از دیگر سخنان امام جمعه موقت یزد بود.