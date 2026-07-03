معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اعلام شرایط معافیت از آزمون پایان دوره داروسازی، تاکید کرد: همه دانشجویان داروسازی کشور، صرف‌نظر از ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام در آزمون اسفندماه ۱۴۰۴، در صورت اتمام تمامی دروس، کسب معدل کل بالاتر از ۱۴ و دفاع از پایان‌نامه تا پیش از ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵، از شرکت در آزمون پایان دوره معاف بوده و امکان فراغت از تحصیل خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همه دانشجویان داروسازی کشور، پیرو سوالات مکرر دانشجویان رشته داروسازی در خصوص شرایط بهره‌مندی از تسهیلات اعلام شده جهت فارغ‌التحصیلی دانشجویان بالای معدل ۱۴، به اطلاع دانشگاهیان علوم پزشکی کشور می‌رساند:

آزمون پایان دوره داروسازی که قرار بود در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ برگزار شود، پس از چند نوبت جابه‌جایی به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، در نهایت به ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ موکول شده است.

دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با هدف جلوگیری از تأخیر در روند فراغت از تحصیل دانشجویان داروسازی و تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت آموزشی آنها، با صدور بخشنامه‌هایی اعلام کرده است:

همه دانشجویان داروسازی کشور، اعم از افرادی که در آزمون پایان دوره (۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴) ثبت‌نام کرده‌اند و افرادی که در آن آزمون ثبت‌نام نکرده‌اند، در صورتی که شرایط زیر را داشته باشند، از شرکت در آزمون پایان دوره داروسازی مورخ ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ معاف بوده و می‌توانند فارغ‌التحصیل شوند:

کلیه دروس خود را به اتمام رسانده باشند.

معدل کل آنان بیش از ۱۴ باشد.

حداکثر تا پیش از تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ از پایان‌نامه خود دفاع کرده باشند.

بنابراین، برخورداری از این تسهیلات هیچ ارتباطی با ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام در آزمون ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ ندارد و همه دانشجویان داروسازی کشور، در صورت احراز سه شرط فوق، از شرکت در آزمون پایان دوره داروسازی ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ معاف خواهند بود و امکان فراغت از تحصیل را خواهند داشت.