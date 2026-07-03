آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، صحنه‌ای از انسجام ملی، همدلی و حضور پرشکوه مردم ایران است؛ حضوری که جامعه دانشگاهی علوم پزشکی نیز در آن، نه تنها به‌عنوان عزادار، بلکه در قامت خادمان مردم، راویان این حماسه و ادامه‌دهندگان مسیر خدمت، نقش‌آفرینی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ از روز‌های نخست برنامه‌ریزی برای این مراسم، معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، رفاهی و رسانه‌ای را برای فراهم کردن زمینه حضور گسترده دانشگاهیان و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در دستور کار قرار داد؛ اقداماتی که جلوه‌ای از همدلی و آمادگی جامعه سلامت برای حضور در کنار مردم در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر کشور است.

در همین راستا تا کنون بیش از ۱۵ هزار دانشجو از ۶۹ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور برای حضور در آیین تشییع ثبت‌نام کرده‌اند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بیش از پنج هزار نفر در تهران، حدود شش هزار نفر در مشهد و نزدیک به چهار هزار نفر در قم حضور می‌یابند و دانشگاه‌های علوم پزشکی این سه شهر نیز با تجهیز ظرفیت‌های خود، مسئولیت اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات درمانی به کاروان‌های دانشگاهی را بر عهده دارند؛ اقدامی که جلوه‌ای از همدلی و مشارکت دانشگاه‌ها در میزبانی از این اجتماع عظیم است.

به منظور تسهیل حضور دانشگاهیان، دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز ظرفیت خوابگاه‌های خود را برای اسکان دانشجویان مهمان از سراسر کشور اختصاص داده است و همزمان مراکز اقامتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، مشهد و قم برای پذیرش و استراحت کاروان‌های دانشجویی تجهیز شده‌اند تا هیچ مانعی برای حضور پرشور دانشگاهیان در این بدرقه تاریخی وجود نداشته باشد.

جامعه سلامت، همان‌گونه که در همه بحران‌ها و رویداد‌ها در کنار مردم ایستاده است، این بار نیز رسالت خود را تنها به حضور در مراسم خلاصه نکرده است. وزارت بهداشت با سازماندهی تیم‌های جهادی سلامت، از دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و دیگر دانشجویان آموزش‌دیده در حوزه امداد و پیش‌بیمارستانی دعوت کرده تا به صورت داوطلبانه در خدمت مردم عزادار باشند. حضور این دانشجویان در کنار سایر نیرو‌های درمانی، بار دیگر نشان داد که فرهنگ خدمت بی‌منت و مجاهدت خالصانه، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت جامعه سلامت است؛ هویتی که در هر شرایطی، خود را در کنار مردم تعریف می‌کند.

آنچه در این روز‌ها رقم می‌خورد، روایتی از انسجام ملی، همدلی، حضور مسئولانه و اقتدار جامعه سلامت است. حضوری که در آن، دانشگاهیان علوم پزشکی در کنار مردم، هم عزادار هستند، هم خدمتگزار، هم راوی و هم حافظ بخشی از حافظه تاریخی این سرزمین است.

در کنار این اقدامات، تمامی امکانات بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی با همکاری هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند. بسیج دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و سایر تشکل‌های دانشجویی نیز در ساماندهی، ثبت‌نام و خدمت‌رسانی به زائران مشارکت خواهند کرد؛ هم‌افزایی‌ای که تصویری از اقتدار، آمادگی و مسئولیت‌پذیری مجموعه نظام سلامت در خدمت به مردم است.

این حضور باشکوه، تنها در میدان خدمت خلاصه نمی‌شود و در عرصه روایتگری نیز ادامه دارد. پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی مفدا با سازماندهی فعالان رسانه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی، پوشش خبری و تصویری آیین بدرقه و تشییع را بر عهده دارند تا حضور مردم، دانشجویان، دانشگاهیان، فعالیت موکب‌های فرهنگی و درمانی و جلوه‌های خدمت‌رسانی جامعه سلامت به‌عنوان بخشی از اسناد ماندگار این رویداد تاریخی ثبت و روایت شود.

در ادامه این جریان فرهنگی، ثبت خاطرات و روایت‌های این حرکت ملی در بخش ویژه «رهبر شهید» جشنواره سیمرغ پیش‌بینی شده است تا روایت دانشگاهیان از این حماسه برای آیندگان ماندگار شود. همچنین پویش قرآنی «آیه‌های دلتنگی» از سوی دانشگاه علوم پزشکی همدان با مشارکت دانشگاهیان علوم پزشکی سراسر کشور و با محوریت توصیف رهبر شهید با یک آیه از قرآن کریم برگزار شد و برگزیدگان آن کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس دریافت کردند.

گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید به روز‌های تشییع محدود نمی‌شود و اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت با برگزاری برنامه کوهپیمایی «به سوی قله‌ها» در ۱۰ قله کشور، این مسیر را ادامه خواهد داد؛ برنامه‌ای که با مشارکت دانشجویان، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود و عنوان آن برگرفته از فرمایشات رهبر شهید انقلاب درباره حرکت ملت ایران به سوی قله‌های موفقیت است.

آنچه در این روز‌ها رقم می‌خورد، صرفاً مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی نیست؛ بلکه روایتی از انسجام ملی، همدلی، حضور مسئولانه و اقتدار جامعه سلامت است. حضوری که در آن، دانشگاهیان علوم پزشکی در کنار مردم، هم عزادار هستند، هم خدمتگزار، هم راوی و هم حافظ بخشی از حافظه تاریخی این سرزمین؛ حضوری که بار دیگر نشان می‌دهد مجاهدت در راه خدمت، برای جامعه سلامت، محدود به بیمارستان و درمانگاه نیست و هر جا مردم باشند، کادر درمان و دانشگاهیان علوم پزشکی نیز در کنار آنها خواهند ایستاد.