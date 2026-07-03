تخصیص بیشاز ۵۹۹ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساختهای نهضت ملی مسکن بوشهر
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از تخصیص بیشاز ۵۹۹ میلیارد تومان برای اجرای خدمات زیربنایی در مراکز ساخت نهضت ملی مسکن در استان از ابتدای در ۴ سال گذشته خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغر کشوریان با اشاره به اولویتبخشی به تأمین زیرساختهای طرحهای مسکن اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون، ۵۹۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای آمادهسازی و تامین خدمات زیربنایی در حوزه تامین آب، برق و فاضلاب واحدهای مسکونی در مراکز ساخت نهضت ملی مسکن استان جذب و تخصیص یافته است.
وی در خصوص نحوه توزیع این اعتبارات بیان کرد: این بودجه از سه منبع اصلی وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی (صندوق ملی مسکن) و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر تأمین شده که بر اساس نیازهای فنی و اجرایی طرحهای بین بخشهای آب، فاضلاب و برق توزیع شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: از مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته از سوی وزارت نیرو، مبلغ ۱۱۹ میلیارد تومان به طرحهای برقرسانی و مبلغ ۳۱ میلیارد تومان به طرحهای آب و فاضلاب اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: همچنین با حمایتهای صورت گرفته از سوی صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، مبلغ ۳۰۲ میلیارد تومان اعتبار جذب شد که از این میزان، ۷۲ میلیارد تومان برای توسعه شبکه برق و ۲۳۰ میلیارد تومان برای شبکه آب و فاضلاب در نظر گرفته شد.
کشوریان تصریح کرد: علاوه بر این موارد، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر نیز مبلغ ۱۴۷ میلیارد تومان برای این منظور تخصیص داد که از این رقم، ۱۰۵ میلیارد تومان برای برقرسانی و ۴۲ میلیارد تومان برای سایر خدمات زیربنایی طرحهای نهضت ملی مسکن در سطح استان هزینه شده است.
وی تصریح کرد: تکمیل زیرساختها پیششرط اصلی بهرهبرداری از واحدهای مسکونی است و این اداره کل با همکاری دستگاههای خدماترسان، تمام توان خود را به کار گرفته است تا طرحهای نهضت ملی مسکن با سرعت و کیفیت مناسب به متقاضیان تحویل شود.