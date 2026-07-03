نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب گفت: حضور در مراسم تشییع رهبر شهید در ادامه ۱۲۵ شب حماسه مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده افزود: کسانی که شرایط حضور در مراسم تشییع در شهرهای تهران، قم و مشهد را ندارند می توانند در تجمع های شبانه که با مراسم عزاداری برای رهبر شهید برگزار می شود حضور پررنگ تری داشته باشند.

امام جمعه بندرعباس در ادامه به توصیه های رهبر انقلاب اسلامی در نامه ای به قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب اسلامی در این نامه به بازآرایی عملکرد تمام قوا با تراز مطلوب اسلامی، تحقق شاخص های عدالت در عمل همچون قاطعیت در برابر فساد،سرعت در رسیدگی به پرونده ها و پیگیری حقوقی جنایات جنگی اول و دوم در جوامع بین الملل تاکید کرد.

آیت الله عبادی زاده به حمله دشمن آمریکایی صهیونی در سال 67 به هواپیمای مسافربری 655 در خلیج فارس اشاره کرد و افزود: این جنایت تاریخی هیچ وقت از یاد ما پاک نمی شود و این جنایات همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: خطبه‌های نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان؛ ۵ تیر ۱۴۰۵

وی با اشاره به مسئله مذاکرات گفت: نگاه به مذاکرات باید از جنس دیده بانی هوشمند، نه از خوش بینی باشد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: مذاکرات باید در استمرار مبارزه بی امان ملت بزرگ ایران باشد و هیچ وقت نباید به دشمن اعتماد کرد.

آیت الله عبادی زاده گفت: همان طور که رزمندگان در میدان جنگ ایستاده اند مسئولان نیز باید پای میز مذاکره محکم بایستند و به فکر حل مشکلات اقتصادی باشند.

وی افزود: مشکلات اقتصادی با مذاکرات حل نمی شود بلکه باید به دست مردم و دولت حل شود.

امام جمعه بندرعباس گفت: دشمن اصلی ما آمریکاست و مسئولان برای دفاع از کشور و ملت پای میز مذاکره می روند و رهبر انقلاب اسلامی مراقب آنهاست.