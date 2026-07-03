به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد؛ ماموستا سلیمان رشیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: قائد شهید عمر شریفشان را در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و ایستادگی در برابر جبهه کفر و استکبار گذراندند و اینگونه عزیز دل‌ها و مصداق ایثار و شجاعت شدند.

خطیب نماز جمعه مهاباد تصریح کرد: در آیین بدرقه آقای شهید ایران نیز با هر رنگ و زبانی بار دیگر همبستگی و وحدت ملی خودمان را به جهانیان نشان خواهیم داد.

ماموستا سلیمان رشیدی در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته بر کسب روزی حلال تأکید کرد و گفت: روزی‌ای که از راه حلال کسب و در راه حلال صرف شود سبب عاقبت بخیری دنیا و آخرت می‌شود.