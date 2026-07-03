ورزشکاران سپاه کربلای مازندران در مسابقات انتخابی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای حضور در رقابت‌های ارتش‌های جهان، با کسب چهار مقام برتر، عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ورزشکاران سپاه کربلای مازندران در مسابقات انتخابی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای حضور در مسابقات ارتش‌های جهان که هفته گذشته برگزار شد، موفق به کسب چهار مقام برتر شدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی تربیت بدنی سپاه کربلای مازندران، در بخش رقابت‌های آقایان، علی‌اصغر گلکار عنوان نایب‌قهرمانی و حسین دوستی مقام سوم را کسب کردند.

همچنین در رقابت‌های اسکیت آقایان، علی دوستی به مقام دوم و مهدی عباسپور به مقام سوم دست یافتند.

روابط عمومی تربیت بدنی سپاه کربلای مازندران ضمن تبریک این موفقیت، آن را حاصل حمایت‌های فرمانده سپاه کربلای مازندران، سردار محمدرضا موحد، و تلاش ورزشکاران، مربیان و عوامل فنی دانست و این افتخار را به خانواده بزرگ سپاه کربلای مازندران تبریک گفت.