بر اثر سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره‌ای در نزدیکی مرز ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا پاکستان، دستکم ۴۰ نفر جان باختند و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ این اتوبوس که از شهر «کویته» به مقصد «پیشاور» مرکز ایالت خیبرپختونخوا در حرکت بود، حین ورود به محدوده «دیرا اسماعیل‌خان» از جاده منحرف شده و به دره‌ای به عمق حدود ۷۰ تا ۸۰ فوت سقوط کرد.

سازمان امداد و نجات پاکستان اعلام کرد: این اتوبوس حامل ۴۸ سرنشین بوده است. نیرو‌های امدادی از بلوچستان و خیبرپختونخوا بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امداد و انتقال مصدومان و جان‌باختگان را آغاز کردند.

مجروحان برای درمان به بیمارستان مرکزی شهر ژوب منتقل شده‌اند و اجساد قربانیان نیز پس از انتقال اولیه به یک مرکز درمانی محلی منتقل شد.

«سرفراز بگتی» سروزیر ایالت بلوچستان ضمن ابراز تأسف از این حادثه، دستور آغاز تحقیقات برای بررسی علت سانحه را صادر کرد و بر بسیج تمامی دستگاه‌های امدادی و اجرایی برای کمک به آسیب دیدگان تأکید کرد.

در پی این حادثه نخست وزیر پاکستان نیز در بیانیه‌ای با ابراز اندوه از جان باختن ده‌ها نفر، به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.