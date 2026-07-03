دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران همزمان با برگزاری مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب، با آماده‌سازی ظرفیت‌های اسکان، برپایی موکب‌های خدماتی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و فراهم‌سازی خدمات پشتیبانی، میزبان زائران، دانشجویان و عزاداران خواهند بود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، بر اساس اعلام دانشگاه‌های مختلف تهران، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای پذیرش و خدمت‌رسانی به مهمانان این مراسم انجام شده است.

اقدامات دانشگاه‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر از روز پنجشنبه، ۱۱ تیرماه اسکان مهمانان را آغاز کرده و ظرفیت اسکان حدود ۲۵۰۰ نفر از بانوان و آقایان در مجموعه دانشگاه فراهم شده است. همچنین موکب‌هایی در داخل و بیرون دانشگاه با مشارکت هیئت کارکنان و دانشجویی، بسیج دانشجویی و بسیج کارکنان برپا می‌شود. مراسم عزاداری نیز هر شب پس از نماز مغرب و عشا در سردر دانشگاه با مداحی و سخنرانی برگزار خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران با استقرار بیمارستان ۱۵۰ تخت‌خوابی در مصلی، آماده ارائه خدمات درمانی به شرکت‌کنندگان در مراسم است. این دانشگاه همچنین چهار موکب در نقاط مختلف از جمله محدوده پل حافظ، میدان انقلاب، میدان توحید و خیابان آزادی برپا می‌کند. فعال‌سازی خوابگاه‌ها برای اسکان موقت، اسکان سه‌روزه ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان و آماده‌باش ۱۶ بیمارستان از دیگر اقدامات این دانشگاه است.

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف از امشب (جمعه‌شب پذیرش مهمانان را آغاز می‌کند و ظرفیت اسکان حدود ۲۰۰۰ نفر را پیش‌بینی کرده است. برنامه‌های نماز جماعت و فرهنگی در داخل دانشگاه برگزار می‌شود. پخت غذا نیز با مشارکت دانشجویان انجام خواهد شد.

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران تاکنون ظرفیت پذیرش حدود ۱۰۰۰ نفر را پیش‌بینی کرده و فضای مسجد و مصلی دانشگاه را برای اسکان و اجرای برنامه‌های فرهنگی آماده کرده است. پذیرش مهمانان از روز یکشنبه آغاز می‌شود. بنا بر اعلام دانشگاه، برنامه‌های فرهنگی در داخل دانشگاه برگزار خواهد شد.

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران از روز شنبه پذیرش مهمانان را آغاز می‌کند و پیش‌بینی شده است روز یکشنبه اوج حضور جمعیت در این دانشگاه باشد. مسجد دانشگاه، صحن دانشگاه و خوابگاه‌ها برای اسکان مهمانان در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس اعلام دانشگاه، ظرفیت اسکان ۴۰۰۰ نفر شامل ۳۰۰۰ نفر از مهمانان ایرانی و ۱۰۰۰ نفر از مهمانان بین‌الملل فراهم شده است. همچنین پخت ۷۰۰۰ پرس غذا و توزیع ۳۰۰۰ پرس غذا در مساجد اطراف پیش‌بینی شده است. برپایی سه موکب، اجرای برنامه‌های فرهنگی در محل اسکان، حضور مبلغان، برگزاری نماز جماعت و تجمعات عزاداری شبانه از دیگر برنامه‌های این دانشگاه است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با آماده‌سازی مسجد و بلوک‌های دانشگاه، ظرفیت اسکان ۲۵۰۰ نفر را فراهم کرده است. پذیرش مهمانان از شنبه صبح آغاز می‌شود. این واحد دانشگاهی دو موکب در محدوده‌های قنبرزاده و اسکندری برپا می‌کند و پس از نماز ظهر و مغرب در مسجد دانشگاه، برنامه‌های سخنرانی و مداحی خواهد داشت.

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد میزبان حدود ۱۵۰۰ نفر از مهمانان آقا از استان اصفهان خواهد بود. همچنین یک موکب دانشجویی در داخل دانشگاه و یک موکب بزرگ در محدوده عوارضی حرم برای خدمت‌رسانی به زائران پیش‌بینی شده است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرش مهمانان را از روز جمعه آغاز می‌کند. این دانشگاه برای اسکان ۱۵۰۰ نفر آقا و ۱۰۰۰ نفر خانم برنامه‌ریزی کرده است که بخشی از اسکان بانوان در دانشکده‌های پرستاری و داروسازی انجام می‌شود. برپایی موکب در داخل دانشگاه، برپایی موکب در مصلی، استقرار بیمارستان صحرایی در مصلی و اجرای برنامه‌های سخنرانی و مداحی پس از نماز از جمله اقدامات این دانشگاه است.

دانشگاه فرهنگیان تهران

دانشگاه فرهنگیان تهران ظرفیت اسکان ۱۰ هزار نفر را به مدت سه روز فراهم کرده است. پذیرش مهمانان از شنبه ۱۳ تیرماه آغاز می‌شود. برگزاری نماز‌های جماعت، استفاده از ظرفیت مبلغان و برگزاری برنامه‌های مختصر عزاداری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. دانشکده‌های شهدای مکه، شهید چمران، شهید بهشتی و شهید مفتح برای پذیرش برادران در نظر گرفته شده‌اند.

دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ظرفیت اسکان ۲۰ هزار نفر را فراهم کرده است. پذیرش از شنبه صبح آغاز می‌شود و موکب‌هایی در داخل و بیرون واحد‌های دانشگاهی برپا خواهد شد. این دانشگاه همچنین برنامه‌های فرهنگی در داخل دانشگاه‌ها برگزار می‌کند و برپایی ۷ موکب در سطح استان و ۱۵ موکب در تهران را در دستور کار دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ظرفیت اسکان ۳۰۰۰ نفر را پیش‌بینی کرده است. مجتمع فنی خیابان نبرد جنوبی و محدوده ابتدای خیابان دماوند برای اسکان موقت در نظر گرفته شده‌اند. همچنین برنامه‌های سخنرانی و مداحی پس از نماز برگزار می‌شود و سه موکب این دانشگاه در خیابان ۱۷ شهریور، در کنار یکدیگر، به شرکت‌کنندگان در مراسم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه هنر تهران دو موکب ایستگاه صلواتی و خدماتی برای خدمت‌رسانی به عزاداران برپا می‌کند. این موکب‌ها در روز‌های شنبه و یکشنبه، ۱۳ و ۱۴ تیرماه، در خیابان مطهری، اواسط کوچه علی‌اکبری، نبش کوچه صحاف‌زاده مستقر خواهند بود. همچنین در روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه، موکب دانشگاه هنر در چهارراه ولیعصر، نبش خیابان شهید بالاور، ساختمان مرکز رشد دانشگاه هنر ایران، فعالیت خواهد داشت.

دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س) نیز میزبان ۱۲۰۰ نفر از دانشگاهیان خانم خواهد بود و ظرفیت لازم برای پذیرش و اسکان این گروه از مهمانان را فراهم کرده است.

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی پذیرش ۷۰۰ زائر را بر عهده دارد. از این تعداد، ۲۰۰ نفر در داخل دانشگاه و ۵۰۰ نفر در یکی از بیمارستان‌های خارج از دانشگاه اسکان داده خواهند شد.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با محوریت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، میزبان ۱۰ هزار نفر از زائران خواهد بود. اسکان مهمانان در چهار پردیس این دانشگاه برنامه‌ریزی شده است؛ پردیس حضرت ولیعصر (عج) با ظرفیت ۳۰۰۰ نفر، پردیس ملاصدرا با ظرفیت ۲۰۰۰ نفر، پردیس علوم با ظرفیت ۱۰۰۰ نفر و پردیس سیدخندان با ظرفیت ۱۲۰۰ نفر از اعضای بسیج دانشجویی کشور. همچنین ظرفیت اسکان ۴۰۰۰ نفر از مردم عادی نیز پیش‌بینی شده است.

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی نیز با پیش‌بینی ظرفیت اسکان ۱۵۰۰ دانشجو، در جمع دانشگاه‌های میزبان مهمانان مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب قرار دارد و ظرفیت‌های لازم برای پذیرش و خدمت‌رسانی به دانشجویان را فراهم کرده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، میزبان ۴۰۰۰ زائر امام شهید خواهد بود. این ظرفیت شامل اسکان و پذیرایی سه‌روزه با سه وعده غذایی برای ۲۰۰۰ دانشجوی خواهر و ۲۰۰۰ زائر عمومی مردمی است. برپایی موکب دانشجویی مقابل ورودی دانشگاه در کنار اتوبان تهران ـ قم، استقرار روحانیون مبلغ و مداحان اهل‌بیت (ع)، برگزاری نماز جماعت، مراسم توسل، روضه، دعای عهد و زیارت عاشورا، حضور تشکل‌های دانشجویی برای خادمیاری و تشکیل کمیته رسانه دانشجویی از جمله برنامه‌های این واحد دانشگاهی است.

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس با پیش‌بینی ظرفیت پذیرش ۳۰۰۰ نفر، از روز جمعه میزبان مهمانان مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب خواهد بود. این دانشگاه پذیرای مهمانانی از استان‌های ایلام و چهارمحال و بختیاری است و پخت‌وپز و تأمین غذای مهمانان نیز توسط خود دانشگاه انجام می‌شود. برگزاری برنامه‌های فرهنگی از جمله نمایش فیلم، هیئت، نماز جماعت و سخنرانی، برپایی موکب در مصلی و مسیر تشییع، و به‌کارگیری امکانات موکب‌های اربعین از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در دانشگاه تربیت مدرس است.

دانشگاه شهید بهشتی

این دانشگاه با ظرفیت پذیرش ۱۶۰۰ نفر، به‌مدت سه روز میزبان مهمانان مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب خواهد بود. محور اصلی پذیرش در این دانشگاه، اسکان دانشجویان است و تأمین پذیرایی و غذای مهمانان نیز بر عهده دانشگاه خواهد بود. برگزاری برنامه‌های فرهنگی در ایام میزبانی از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در دانشگاه شهید بهشتی است.

دانشگاه ملی مهارت

دانشگاه ملی مهارت نیز در همراهی با دیگر مراکز دانشگاهی تهران، ظرفیت پذیرش ۴۲۰ نفر از مهمانان مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب را فراهم کرده است. این دانشگاه علاوه بر اسکان و پذیرایی از مهمانان، برنامه‌های فرهنگی شامل سخنرانی و مراسم عزاداری را برای ایام حضور زائران پیش‌بینی کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران از امروز جمعه پذیرای ۱۵۰۰ نفر از عموم مردم خواهد بود. این دانشگاه ضمن تأمین کامل وعده‌های غذایی برای زائران، برنامه‌های فرهنگی و معنوی متنوعی شامل اکران فیلم، برگزاری نماز جماعت، مراسم دعا و ویژه‌برنامه «لیلة‌الدفن» را تدارک دیده است. افزون بر این، در اقدامی تخصصی، این دانشگاه موکب‌های خدماتی و درمانی فعالی را هم در داخل پردیس دانشگاه و هم در محل مصلای امام خمینی (ره) مستقر کرده است تا به زائران خدمات همه‌جانبه ارائه کند.

دانشگاه پیام نور تهران

دانشگاه پیام نور تهران از روز شنبه پذیرش مهمانان مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب را آغاز می‌کند و در مجموع ظرفیت میزبانی ۵۰۰۰ نفر را فراهم کرده است؛ ۱۵۰۰ نفر در سازمان مرکزی و ۳۵۰۰ نفر در مراکز و واحد‌های سطح تهران. مخاطبان این میزبانی به‌صورت عمومی پیش‌بینی شده‌اند و تأمین پذیرایی مهمانان بر عهده دانشگاه خواهد بود. همچنین برنامه‌هایی از جمله نماز جماعت، سخنرانی و مداحی در ایام حضور مهمانان برگزار می‌شود.

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی با تمرکز بر خدمت‌رسانی میدانی به زائران، برنامه‌های خود را با راه‌اندازی نزدیک به ۳۰ موکب در نقاط مختلف شهر تهران عملیاتی کرده است. از این تعداد، سه ایستگاه به‌صورت تخصصی و با مقیاس بزرگ فعالیت می‌کنند که موکب مرکزی آن در پارکینگ این دانشگاه واقع در خیابان انقلاب مستقر است. این موکبِ اصلی، ظرفیت توزیع ۲۰۰۰ پرس غذا را برای پذیرایی از شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی کرده است.

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از جمعه‌شب پذیرش زائران را آغاز کرده و ظرفیت بالقوه اسکان ۲۰۰۰ نفر را دارد. تهیه و پخت غذا برای مهمانان مستقر بر عهده دانشگاه است و برنامه‌های فرهنگی از جمله اقامه نماز‌های جماعت و برگزاری مراسم هیئت و عزاداری شبانه نیز در ایام میزبانی اجرا می‌شود. این دانشگاه همچنین با برپایی ۴ موکب خدماتی در نقاط راهبردی پایتخت شامل مصلی، بلوار اندرزگو، میدان آزادی و پل حافظ، به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع خدمت‌رسانی می‌کند.

در مجموع، دانشگاه‌های تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اسکان، تغذیه، خدمات درمانی، موکب‌های دانشجویی و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، نقش فعالی در میزبانی از مهمانان مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب ایفا خواهند کرد.