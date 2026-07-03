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مقامات و شخصیتهای خارجی برای ادای احترام به آقای شهید ایران وارد تهران شدند و مراسم در مصلی تهران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از صبح امروز جمعه دوازدهم تیر ۱۴۰۵ با ورود معاون اول ترکمنستان به تهران برای ادای احترام به آقای شهید ایران شاهد آغاز ورود مقامات و هیئتهای خارجی به تهران برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب بودیم.
قربانقلی بردی محمداف رهبر ملی مردم ترکمنستان، امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، رئیسجمهور عراق، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان، معاون کنگره خلق چین، رئیس اقلیم کردستان عراق، جودت یلماز معاون رئیسجمهور ترکیه، میخائیل کاولاشویلی رئیسجمهور گرجستان، نخستوزیر ارمنستان و نورالدین اسماعیلاف رئیس پارلمان ازبکستان، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، حسن بن عبدالله الغانیم رئیس مجلس قطر و رئیس مجلس قرقیزستان، صاحبه غفاروا رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق از مقاماتی بودند که روز جمعه وارد کشور شدند.
همچنین رهبران شیعه پاکستان، جمعی از مجاهدان کتائب حزبالله عراق، هیئتی از عمان و پاکستان، هیاتی از شیعیان کشورهای حوزه خلیج فارس، هیاتی از حشدالشعبی عراق، احمد مسعود و هیاتی از افغانستان، هیئتی از جنبش امل لبنان، نمایندگان پارلمان و عضو حزب احیای جمهوری بلغارستان، هیئت عالی رتبه کشور ارمنستان، هیئت فاطمیون افغانستان، هیئت اداره عالی مسلمانان گرجستان، هیئت علمای روسیه، هیئت احزاب ترکیه، هیئتی از علمای فلسطین، هیئتی از رهبران هندو، شیعیان تایلند و آلمان، علمای روسیه واصحاب رسانهٔ لبنان، عراق و افغانستان برای ادای احترام به پیکر آقای شهید ایران وراد تهران شدند.
جودت یلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد
میخائیل کاولاشویلی، رئیسجمهور گرجستان برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب وارد تهران شد
هیئت عمانی برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب وارد تهران شد
هیئت پاکستانی برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد
ورود عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران برای شرکت در مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت
رئیس مجلس قطر وارد تهران شد و مورد استقبال نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت
صاحبه غفاروا، رئیس مجلس جمهوری آذربایجان برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد
ادای احترام رئیس مجلس عراق به پیکر رهبر شهید انقلاب
ادای احترام نخستوزیر و فرمانده ارتش پاکستان به رهبر شهید انقلاب
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در مراسم وداع با پیکر آقای شهید ایران علاوه بر نزدیک به ۱۰۰ کشور یا هیئت رسمی، یا شخصیتها و گروههای مردمی، ۸ رئیس دولت و ۱۲ رئیس مجلس حضور خواهند داشت.
طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلی امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا (ع) برنامهریزی شده است.
در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.