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امام جمعه خوی گفت: ایران امروز که در حوزههای هستهای، نانو و صنایع دفاعی به قدرتهای برتر جهان پیوسته مدیون راهبری قائد شهید است که علم را از قفسه کتابخانهها به میدان عمل کشاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام قاسمخانی، امام جمعه شهرستان خوی، امروز در خطبه نماز جمعه در مصلای امام خمینی (ره)، در تحلیل وضعیت جاری کشور و منطقه، بر ضرورت تفکیک میان «رجزخوانی» و «محاسبات راهبردی» تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه کوچکنمایی یا بزرگنمایی دشمن، زمینهساز خطای محاسباتی خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت واقعبینی در مواجهه با چالشها اظهار داشت: «پیروزیهای واقعی، نتیجه شناخت دقیق از خود، دشمن و میدان است، نه محصول شعارهای هیجانی. راه درست، جمع میان واقعبینی و توکل است تا تصمیمات راهبردی بر اساس تحلیلهای دقیق اتخاذ شود.»
حجتالاسلام قاسمخانی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشرفتهای علمی، صنعتی و دفاعی ایران را میراث ماندگار رهبر شهید دانست و افزود: «ایران امروز که در حوزههای هستهای، نانو و صنایع دفاعی به قدرتهای برتر جهان پیوسته و بازدارندگی خود را به رخ کشیده، مدیون راهبری قائد شهید است که علم را از قفسه کتابخانهها به میدان عمل کشاند.»
امام جمعه خوی در خصوص تعاملات دیپلماتیک کشور، مذاکرات با آمریکا را «امتداد میدان نبرد» و نه «پایان آن» دانست و تأکید کرد: «مذاکره به معنای تسلیم نیست، اما باید با دیدهبانی هوشمندانه پیش رفت. از مسئولان میخواهیم با ادبیاتی استوار و محکم سخن بگویند تا دشمن نتواند از ضعف یا یأس در کلام آنان سوءاستفاده کند.»
وی همچنین با اشاره به مسائل منطقه و اظهارات مقامات آمریکایی، تأکید کرد که هیچ قدرتی توان خلع سلاح حزبالله را ندارد و تنها راه آرامش در منطقه، عقبنشینی کامل رژیم صهیونیستی از خاک لبنان است.
حجتالاسلام قاسمخانی بر لزوم گسستن وابستگیهای اقتصادی به دشمن و تسریع در اجرای برنامههای جایگزین ارزی و تجاری با کشورهای همسایه تأکید کرد.