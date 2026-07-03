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مسئول کمیته خانواده، کودک و نوجوان مراسم تشییع قائد شهیداز برگزاری ویژهبرنامه «نماز فرشتهها» خبر داد و گفت: نماز مغرب روز شنبه ۱۳ تیرماه با عنوان «نماز فرشتهها» در مصلای امام خمینی (ره) تهران و همزمان در سراسر کشور با حضور دختران تازهمکلف برگزار میشود.
حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مسئول کمیته خانواده، کودک و نوجوان مراسم تشییع قائد شهید در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نوجوان بهعنوان «خادم» در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران ساماندهی شدهاند.
وی افزود: ۱۷۰ غرفه مادر و کودک برای تأمین نیازهای ضروری مادران و کودکان در محل مراسم وداع و تشییع رهبر شهید برپا خواهد شد تا خدمات لازم به خانوادههای حاضر ارائه شود.
علامتی همچنین از برگزاری ویژهبرنامه «نماز فرشتهها» خبر داد و گفت: نماز مغرب روز شنبه ۱۳ تیرماه با عنوان «نماز فرشتهها» در مصلای امام خمینی (ره) تهران و همزمان در سراسر کشور با حضور دختران تازهمکلف برگزار میشود.