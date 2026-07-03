به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ابوالفضل ساروقیان شهردار کاشان با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای خدمت‌رسانی به زائران و عزادارانی که در ایام تشییع آقای شهید از محور‌های مواصلاتی کاشان عبور می‌کنند، افزود: امکانات پیش‌بینی‌شده در موکب‌های خدمت رسان زائران و عزاداران آماده شده است.

مشارکت مردمی در برپایی موکب‌ها فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده و این همراهی، زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر به زائران را در سراسر شهرستان فراهم کرده است.