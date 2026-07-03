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در آستانه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ۱۰ موکب در محور کاشان قم - تهران پذیرای زائران بدرقه رهبر شهید است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ابوالفضل ساروقیان شهردار کاشان با اشاره به برنامهریزی گسترده برای خدمترسانی به زائران و عزادارانی که در ایام تشییع آقای شهید از محورهای مواصلاتی کاشان عبور میکنند، افزود: امکانات پیشبینیشده در موکبهای خدمت رسان زائران و عزاداران آماده شده است.
مشارکت مردمی در برپایی موکبها فراتر از پیشبینیها بوده و این همراهی، زمینه ارائه خدمات گستردهتر به زائران را در سراسر شهرستان فراهم کرده است.