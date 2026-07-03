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دو ورزشکار شهرستان سوادکوه شمالی پس از کسب مدال در رقابتهای بینالمللی جوجیتسو برزیلی گرنداسلم استانبول، مدالهای خود را به کودکان میناب اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دو ورزشکار شهرستان سوادکوه شمالی پس از کسب مدال در رقابتهای بینالمللی جوجیتسو برزیلی گرنداسلم استانبول، مدالهای خود را به کودکان میناب اهدا کردند؛ اقدامی نمادین که پیام همبستگی، انساندوستی و مسئولیت اجتماعی ورزشکاران را به نمایش گذاشت.
امیرارسلان و امیرپاشا انوری، ورزشکاران اهل سوادکوه شمالی، پس از درخشش در مسابقات «جوجیتسو برزیلی گرنداسلم استانبول» تصمیم گرفتند افتخارات ورزشی خود را با کودکان شهر میناب سهیم شوند و مدالهای کسبشده را به آنان تقدیم کنند.
این اقدام نمادین، علاوه بر ایجاد شادی برای کودکان، نشان داد که ارزشهای انسانی و روحیه جوانمردی، فراتر از سکوهای قهرمانی و افتخارات بینالمللی است و ورزش میتواند پلی برای گسترش مهر و همدلی در جامعه باشد.
تیم ملی جوجیتسو برزیلی ایران با عنوان کاروان «میناب ۱۶۸» و با مربیگری امیرعباس انوری، مربی اهل سوادکوه شمالی، در رقابتهای گرنداسلم استانبول حضور یافت.
امیرعباس انوری با اشاره به افتخارات بینالمللی خانواده خود گفت: عرفان انوری در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا ۲۰۲۳ موفق به کسب مدال برنز شد و در رقابتهای رنکینگ جهانی گرندپری استانبول نیز مدال نقره را به دست آورد.
وی افزود: امیرارسلان انوری نیز در ۹ سالگی، مدال طلای مسابقات جهانی ابوظبی را کسب کرد و افتخاری ارزشمند برای ورزش کشور رقم زد.
مربی تیم ملی جوجیتسو برزیلی با تأکید بر ظرفیت بالای ورزشکاران این رشته در شهرستان سوادکوه شمالی، خواستار حمایت بیشتر مسئولان و نمایندگان مجلس از قهرمانان این رشته شد و اظهار کرد: استمرار موفقیتهای بینالمللی نیازمند پشتیبانی و توجه جدی به ورزشکاران افتخارآفرین است.
انوری همچنین یادآور شد انجمن جوجیتسو برزیلی مازندران طی یک دهه گذشته با درخشش ورزشکاران سوادکوه شمالی موفق به کسب عناوین متعدد آسیایی و جهانی در اعزامهای رسمی فدراسیون ورزشهای رزمی شده است.