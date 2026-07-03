توصیه‌های پلیس فتا به زائران مراسم وداع و تشییع امام قائد شهید

توصیه‌های پلیس فتا به زائران مراسم وداع و تشییع امام قائد شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پلیس فتا در آستانه برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، با صدور توصیه‌هایی از زائران خواست در توقفگاه‌های بین‌راهی نسبت به امنیت اطلاعات بانکی خود هوشیار باشند.

بر اساس این توصیه‌ها، شهروندان هنگام خرید از غرفه‌های بین‌راهی، کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار ندهند، رمز کارت را شخصاً و با پوشاندن صفحه دستگاه کارت‌خوان وارد کنند و حتی‌الامکان از کارت‌های دارای موجودی محدود برای پرداخت استفاده کنند.

پلیس فتا تأکید کرده است که بی‌توجهی به این نکات می‌تواند زمینه سوءاستفاده مجرمان سایبری و کپی‌برداری از اطلاعات کارت‌های بانکی را فراهم کند. همچنین از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا وقوع جرائم سایبری، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.