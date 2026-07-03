امام‌جمعه موقت خرم‌آباد گفت:حضور حماسی مردم در مراسم وداع و بدرقه ی قائد شهید امت،جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به ولایت فقیه است که پیام وحدت ،اقتدار و انسجام ملی را به جهانیان مخابره خواهد کرد.

تشییع قائد شهید،تجدید بیعت با ولایت و نمایش اقتدار ملی است

تشییع قائد شهید،تجدید بیعت با ولایت و نمایش اقتدار ملی است



به گزارش مراسم وداع و بدرقه ی امام شهید انقلاب را حماسه‌ای ماندگار عنوان کرد و گفت: حضور حماسی مردم ولایی و انقلابی در مراسم وداع و بدرقه ی قائد شهید امت،تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل،رهبر شهید انقلاب ، نظام جمهوری اسلامی است.



امام‌جمعه موقت خرم‌آباد ا فزود: این حضور باشکوه، جلوه ای از وفاداری ملت ایران به ولایت‌فقیه و رهبر معظم انقلاب ، تقویت روحیه ی رزمندگان اسلام، امیدواری جبهه مقاومت و ناامیدی دشمنان ا ست و پیام اقتدار، وحدت و انسجام ملی را به همه ی جهانیان مخابره خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ حجت‌الاسلام‌ بهروز شمسی فر در خطبه‌های نمازجمعه امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در مصلی الغدیر خرم آباد،حضور حماسی مردم ولایی و انقلابی در مراسم وداع و بدرقه ی قائد شهید امت،تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل،رهبر شهید انقلاب ، نظام جمهوری اسلامی است.

خطیب جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه ملت ایران همچنان با بصیرت و متحد پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده است، بیان کرد:حضور در مراسم وداع رهبر شهید انقلاب ، تعظیم شعائر الهی، تکریم مقام شهید، تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت و نشانه‌ای از پایبندی مردم به ولایت‌فقیه و دین است.



وی علت ناکامی دشمنان را وحدت و انسجام ملی، رهبری شجاعانه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب و تبعیت مردم از ولایت‌فقیه عنوان کرد و گفت: دشمنان از همین انسجام ملت ایران ضربه خورده‌اند و همه ی نقشه‌های آنان نقشه برآب شده است.





امام‌جمعه موقت خرم‌آباد گفت: هر مسئولی که بااخلاص و برای رضای خدا به مردم خدمت کند، خداوند محبت او را در دل مردم قرار خواهد داد؛ همان گونه که شخصیت‌های بزرگ انقلاب به‌واسطه خدمت صادقانه محبوب دل‌های مردم شدند.





حجت‌الاسلام‌ شمسی فر با اشاره به دوازدهم تیر سالروز حمله ی ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران افزود: در این جنایت، ۲۹۰ انسان بی‌گناه، از جمله ۶۶ کودک، به شهادت رسیدند که یکی از نمونه‌های آشکار جنایات آمریکا علیه ملت ایران است.



امام جمعه موقت خرم آباد همچنین با اشاره به سالروز کودتای نافرجام نوژه بیان کرد: تاریخ آمریکا سرشار از جنایت، قتل، غارت، استعمار و دخالت در امور ملت‌هاست.



