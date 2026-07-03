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مردم شهرستان خوی باردیگربا حضور گسترده در اجتماع شبانه، برادامه راه شهدا، حفظ وحدت ملی و تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم شهرستان خوی باردیگر با حضور گسترده در اجتماع شبانه، ضمن گرامیداشت فرهنگ عاشورا، بر تداوم راه شهدا، حفظ وحدت ملی و تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید کردند.
اجتماع شبانه مردم شهرستان خوی با حضور اقشار مختلف مردم در یکی از مناطق این شهر برگزار شد.
شرکتکنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای انقلابی و مذهبی و نوای یا حیدر، بر حفظ انسجام ملی، پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کردند.
حاضران همچنین با تجدید پیمان با مقام معظم رهبری و گرامیداشت یاد شهدا، حمایت خود را از ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر استمرار حضور آگاهانه در صحنههای مختلف تأکید کردند.
اجتماعات شبانه مردم خوی که این روزها به صورت محلهمحور در مناطق مختلف شهر برگزار میشود، جلوهای از وحدت، همدلی و روحیه ولایتمداری مردم این شهرستان را به نمایش گذاشته است.