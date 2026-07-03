امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی همزمان میدان دیپلماسی و میدان نبرد را دنبال می‌کند گفت:راهبرد نظام جنگ یا مذاکره نیست بلکه جنگ و مذاکره است مذاکره نیز ادامه میدان نبرد است و اگر حقوق ملت ایران تامین نشود نیرو‌های مسلح آماده پاسخگویی خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز در مصلای امام خمینی (ره) این شهر با تاکید بر اینکه راهبرد جمهوری اسلامی جنگ یا مذاکره نیست اظهار کرد: راهبرد ما جنگ و مذاکره است و مذاکره نیز بخشی از میدان نبرد محسوب می‌شود. در تمام مدت مذاکرات نیز با همه توان در میدان حضور داریم و آمادگی خود را حفظ کرده‌ایم.

وی با تاکید بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح گفت: امروز ملت ایران و نیرو‌های مسلح آماده‌تر و قدرتمندتر از گذشته هستند و دست‌ها روی ماشه قرار دارد. به دشمنان هشدار می‌دهیم از هرگونه خطا و ماجراجویی پرهیز کنند زیرا هرگونه اشتباه با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

وی افزود: اگر در مذاکرات، مطالبات و خطوط قرمزی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم کرده‌اند تامین شود، همان اهدافی که در میدان نبرد دنبال می‌شود، از مسیر دیپلماسی نیز محقق خواهد شد؛ اما اگر این خواسته‌ها تامین نشود، دشمن نباید تصور کند ملت ایران خسته یا ناتوان شده است.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: اگر حتی یکی از مطالبات و شروط تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی محقق نشود، جمهوری اسلامی با اتکا به توان دفاعی و قدرت نیرو‌های مسلح، از همه ظرفیت‌های خود برای دفاع از منافع ملت، مقابله با رژیم صهیونیستی و پایان دادن به حضور آمریکا در منطقه استفاده خواهد کرد.

امام جمعه تبریز با تاکید بر خون‌خواهی شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: خون‌خواه همه شهدا، به‌ ویژه امام و رهبر شهیدمان هستیم.

وی با بیان اینکه انتقام واقعی تنها در قصاص خلاصه نمی‌شود افزود: همه ابزار‌ها و طرح‌هایی که برای سلطه بر منطقه، استعمار امت اسلامی و فشار بر ملت‌های مستضعف ایجاد شده است باید از منطقه برچیده شود و از بین برود؛ تحقق این هدف انتقام حقیقی خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم بدرقه امام شهید اظهار کرد: از همه افرادی که شرایط لازم برای برگزاری این مراسم را فراهم کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. برای افرادی که امکان حضور در این مراسم را ندارند نیز برنامه‌هایی در سطح آذربایجان شرقی پیش‌بینی شده که جزئیات آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر اهمیت حقوق مردم در کنار حقوق الهی گفت: همان‌گونه که نسبت به حق‌الله حساسیت وجود دارد، باید نسبت به حق‌الناس حساسیتی بیشتر داشت. تقوا اقتضا می‌کند که همه حقوق و مسائل مربوط به مردم با دقت رعایت شود.

وی با قدردانی از حضور مردم در ماه‌های اخیر اظهار کرد: مردم نزدیک به چهار ماه است که در صحنه و خیابان‌ها حضور دارند و این میزان وفاداری، حتی در کربلا نسبت به امام حسین (ع) و امیرالمومنین (ع) نیز مشاهده نشد. مردم عزیز ایران برای خود، منطقه و جهان منشا خیر و وفاداری هستند.

وی با تجلیل از شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت:رهبر شهید انقلاب اسلامی در میان مجتهدان، فقها، رهبران جهان، اندیشمندان و تمدن‌سازان، شخصیتی ممتاز و کم‌نظیر به شمار می‌رفت. ایشان از احاطه قلبی، شجاعت، صلابت و قدرتی فوق‌العاده برخوردار بود و برای شناخت ابعاد شخصیت ایشان باید سال‌ها سخن گفت تا نسل‌های آینده عظمتش را درک کنند؛ داغ فقدان ایشان داغی متفاوت و سنگین است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به فرهنگ عاشورا تاکید کرد: دشمن بداند هرگز اجازه نخواهیم داد نام، مرام و معرفت امام حسین (ع) به فراموشی سپرده شود. ما هر سال در ماه‌های محرم و صفر برای سیدالشهدا (ع) عزاداری کرده‌ایم و این مسیر را به عنوان نماد اقتدار، تقوا و وفاداری ادامه خواهیم داد.

امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف افزود:مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین اقدامی مقطعی نیست و همه باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند.

وی با اشاره به وضعیت بازار خاطرنشان کرد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که اقلام ضروری به وفور در بازار موجود است و کمبودی وجود ندارد؛ اما فراوانی کالا با ارزانی آن تفاوت دارد و قرار نیست صرفاً به دلیل وفور کالا، قیمت‌ها نیز بالا باشد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه گرانی مردم را رنج می‌دهد تصریح کرد: مسئولان به ویژه دولت اقدامات عملی برای مهار تورم انجام دهند.