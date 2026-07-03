آیت الله سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم گفت: تشییع رهبر شهید انقلاب، سرمایه گذاری راهبردی برای آینده و منبع انگیزه برای مقاومت است و موجب جاری شدن خون ایستادگی در تمامی سرزمین‌های اسلامی و طنین انداز شدن پیام مقاومت در جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم گفت: تشییع رهبر شهید انقلاب، سرمایه گذاری راهبردی برای آینده و منبع انگیزه برای مقاومت است و موجب جاری شدن خون ایستادگی در تمامی سرزمین‌های اسلامی و طنین انداز شدن پیام مقاومت در جهان است.

امام جمعه قم با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در استان‌ها و نقاط مختلف کشور و سرزمین‌های اسلامی و جبهه مقاومت گفت: تشییع پیکر رهبر شهید تنها انتقال یک پیکر از یک نقطه به مکانی دیگر نیست بلکه این تشییع نقشه راه معنوی برای جامعه اسلامی به حساب می‌آید.

آیت الله سید محمد سعیدی با تاکید بر اینکه تشییع در هر استان و مکان دارای معنا و پیام روشنی است افزود: پیام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران این است که رهبری در بین مردم بودند و نمایشی از بیعت مردم در تهران با رهبر سوم انقلاب نیز می‌باشد و دشمن بداند با ترور یک شخص نمی‌تواند آرمان‌های او را ترور کند.

وی به تشییع پیکر رهبر شهید در قم اشاره کرد و گفت: تشییع در قم به معنی بازگشت ایشان به ریشه‌ها و خاستگاه انقلاب است و این تشییع، یاد آور دیدار مردمی است که همه ساله روز ۱۹ دی با ایشان دیدار می‌کردند.

آیت الله سعیدی تاکید کرد: تشییع در قم جهاد و مقاومت را به نمایش می‌گذارد واین تشییع پیوند اصلی جهاد و مقاومت با رهبر شهید است و همه باید بدانند که علم و دانش بدون مجاهدت، جهاد و شهادت، ناقص است.

خطیب جمعه قم، تشییع در کربلا و نجف را تبدیل ابعاد ملی به ابعاد فراملی تشییع دانست و گفت: آیت الله العظمی امام خامنه‌ای امام امت بودند و این تشییع در عراق نشان از همبستگی با ملل و جریان مقاومت است و پیامش این است که محور مقاومت محصور در جغرافیا نیست و این محور، محوری ایمانی است.

وی تشییع رهبر شهید انقلاب را در مشهد الرضا بازگشت ایشان به زادگاه خود و قرار گرفتن در پناه امن امام هشتم دانست و افزود: تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد نقطه آغازی است که نماد زیارت امام رضا است که به معنی پناه بردن به امن‌ترین پناهگاه است.

آیت الله سعیدی با اشاره به شباهت شهادت رهبر شهید به امام حسین گفت: دشمنی که قصد ترور رهبر ایران را داشت این ترور تبدیل به یک حماسه سیاسی شد.

وی ادامه داد: ایشان مانند امام شهید خود طفل شیر خواره و خانواده را همراه داشتند و شهادت رهبر شهید مانند شهادت عاشورایی سید الشهداء است.

امام جمعه قم تاکید کرد: رهبری که خانواده خود را همراه دارد به این معنی است که رهبری در اسلام برای کسب قدرت نیست بلکه هدف رسیدن به حق است و هر گونه شک و تردید را از دل‌ها دور می‌کند.

آیت الله سعیدی در بخشی دیگری از خطبه خود به اهداف و رویکرد آمریکا در تفاهم نامه اخیر اشاره کرد و گفت: ترامپ با توافق و خرید زمان می‌خواست تنگه هرمز را بازکند تا قبل از انتخابات قیمت نفت و بنزین را پایین آورد تا خود را دوباره آماده حمله کند و می‌خواهد توافق را به هم بزند.

وی ادامه داد: در این توافق جبهه کشورمان هم توافق را برای تجدید قوا و افزایش آمادگی می‌خواست و امروز کشور و نیرو‌های مسلح به همت همه در اوج آمادگی قرار دارد.

امام جمعه قم افزود: آمریکا زیر بار نتیجه مذاکرات نمی‌رود و دائم نقض عهد می‌کند و ایران هم در منازعه تفاهم از خواسته‌های خود کوتاه نمی‌آید و باید مفاد توافق به صورت کامل اجرایی شود.

آیت الله سعیدی تصریح کرد: مذاکره کنندگان مواظب دشمن عهد شکن باشند و در مذاکره با این پیمان شکنان و دین ستیزان باید خواسته‌های برحق کشور را به آمریکا و صهیونیست‌ها تحمیل نمایند و پوزه آنان را بر خاک بمالند.

وی افزود: ملت ایران به برکت رهنمور‌های ولایت فقیه به ابر قدرت چهارم دنیا تبدیل شده است؛ ابر قدرتی که تا ظهور امام زمان در مبارزه با استکبار و دریافت حق خود از مبارزه دست نخواهد کشید.

امام جمعه قم با اشاره به سالروز حمله ناو دریایی آمریکا به هواپیمای ایرباس ایرانی و شهادت ۲۹۰ مسافر در سال ۱۳۶۷ و ۱۸ تیر ماه سالروز کودتای آمریکایی نوژه در سال ۱۳۵۹ افزود: دشمن در زمان‌های مختلف از هیچ دشمنی، توطئه و درگیری با نظام اسلامی کوتاهی نکرده است و در طول ۴۸ سال گذشته دشمنی تمام عیار آنان با ملت ایران برای همگان آشکار شده است.