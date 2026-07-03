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ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در شهرستان قدس، از بهکارگیری ۱۲۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال شهروندان این شهرستان به تهران از صبح شنبه ۱۳ تیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در شهرستان قدس اعلام کرد: ۱۲۰ دستگاه اتوبوس از صبح شنبه ۱۳ تیر، بهصورت ۲۴ ساعته و هر ۱۵ دقیقه، شهروندان شهرستان قدس را برای تسهیل در تردد و شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید به تهران منتقل میکنند.
مسیرهای اعزام به شرح زیر است: مسیر ۱: ترمینال میدان مصلی، میدان سرقنات (شهید امام خامنهای)، میدان قدس، ۴۵ متری انقلاب، ایران خودرو
مسیر ۲: ترمینال میدان مصلی، میدان امام حسین (ع)، خیابان ۳۰ متری شورا جنوبی، خیابان کلهر، سر شهرک فرزان، دانشگاه آزاد، ۴۵ متری انقلاب، ایران خودرو
مسیر ۳:امامزاده حضرتین، خیابان امامزاده، میدان قدس، ۴۵ متری انقلاب، ایران خودرو