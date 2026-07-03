\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u0627\u0632 \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062a\u0627 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a\u0648\u062f\u06cc\u0648 \u0645\u062a\u0645\u0631\u06a9\u0632.\n\n\u00a0