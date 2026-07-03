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امامجمعه بوکان گفت: اجتماع عظیم و بیسابقه مردم در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب تجلیگاه وفاداری، بصیرت و قدرشناسیِ ملت مسلمان ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا عباس احمدی، امامجمعه بوکان، به اجتماع عظیم و بیسابقه مردم در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و این حضور را تجلیگاه وفاداری، بصیرت و قدرشناسیِ ملت مسلمان ایران دانست وگفت: این حضورِ حماسی نشان میدهد که ملتِ ایران، پشتیبانِ نظام، خاک و سرزمینِ خود هستند و این دلدادگی و وفاداری، سرمایهای عظیم برای کشور است.
ماموستااحمدی در ادامه، خطاب به دولتمردان و مسئولان گفت: وظیفهی واجبِ مسئولان این است که بیش از اینها قدر چنین ملتِ فهیم و وفاداری را بدانند و همهی تلاش خود را به خدمتِ هرچهبیشتر به مردم معطوف دارند. خداوند، بیاعتنایی به خواست و نیازِ ملت را نمیپسندد و هر مسئولی باید خود را در همهحال، خادم و خدمتگزارِ مردم بداند.
وی افزود: خداوند متعال به همهی کسانی که با تمام وجود در خدمت هستند و در عمل به وظایف در قبال مردم کوتاهی نمیکنند، عزت دنیا و آخرت عطا فرماید و خاک پاک وطن و رهبریِ عزیز و میهنِ اسلامی را از هر گزندی دور بدارد و دشمنان اسلام و انقلاب را نابود گرداند.
ملاعباس احمدی در ادامه سلسله مباحث خطبههای پیشین خود با محوریتِ توحید و یکتاپرستی، به موضوع خنثیسازی سحر و جادو با پناه بردن به خداوند پرداخت و اظهار داشت:کسی که به سحر و جادو روی آورد، در حقیقت به غیر خدا پناه برده و مرتکب شرک شده و ایمان خود را به خطر انداخته است. همچنین کسانی که برای سحر و جادو بازار و دکانی ایجاد میکنند، دچار شقاوت و بدبختی شده و خانهشان به اذن خدا ویران خواهد شد.
ماموستا احمدی در ادامه تأکید کرد: اگر بعد از هر نماز واجب، سورهی توحید، معوذتین (سورهی فلق و ناس) و آیهالکرسی خوانده شود، حتی اگر کسی مورد سحر هم واقع شده باشد، آن سحر باطل خواهد شد.
وی به فرمودهی پیامبر (ص) اشاره کردوگفت: که هر کس بعد از هر نماز، آیهالکرسی را بخواند، تنها فاصلهی او با بهشت، مرگ است و از بلایای دنیوی محفوظ خواهد ماند.