تیم فوتبال شهرداری نوشهر در هفته سی‌ودوم لیگ دسته اول فوتبال کشور با یک گل مقابل سایپا تهران شکست خورد تا فرصت خروج از منطقه سقوط را از دست بدهد.

شکست شهرداری نوشهر مقابل سایپا با گل به خودی

شکست شهرداری نوشهر مقابل سایپا با گل به خودی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم فوتبال شهرداری نوشهر در هفته سی‌ودوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتیجه یک بر صفر برابر سایپا تهران شکست خورد و فرصت خروج از منطقه سقوط را از دست داد.

در این دیدار که عصر پنجشنبه ۱۱ تیرماه برگزار شد، هر دو تیم با انگیزه دستیابی به اهداف خود وارد زمین شدند؛ سایپا برای صعود به رتبه سوم جدول و شهرداری نوشهر برای فرار از منطقه سقوط.

نیمه نخست با برتری نسبی سایپا در خلق موقعیت‌های گل همراه بود، اما دو تیم بدون گل راهی رختکن شدند.

در آغاز نیمه دوم، علی نظرمحمدی، سرمربی شهرداری نوشهر، به دلیل مصدومیت نیمار علیپور، دروازه‌بان تیمش را تعویض کرد و دانیال اسلامی را به میدان فرستاد.

فشار حملات سایپا در ادامه افزایش یافت و در نهایت مصطفی نائیج‌پور، مدافع شهرداری نوشهر، به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا تنها گل مسابقه به نام سایپا ثبت شود.

در ادامه مسابقه، سایپا چند فرصت دیگر برای افزایش اختلاف داشت که مهم‌ترین آن در دقیقه ۶۷ توسط عقیل عنافچه از دست رفت. در سوی مقابل، شاگردان نظرمحمدی در دقایق پایانی برای جبران نتیجه حملات خود را افزایش دادند، اما موفق به باز کردن دروازه میزبان نشدند.

اخراج چند نفر از اعضای نیمکت شهرداری نوشهر در دقایق پایانی، مهم‌ترین حاشیه این مسابقه بود.

با این نتیجه، سایپا با ۵۳ امتیاز به صورت موقت در رده سوم جدول لیگ دسته اول قرار گرفت و شهرداری نوشهر نیز با از دست دادن فرصت خروج از منطقه سقوط، همچنان در جمع تیم‌های پایین جدول باقی ماند.