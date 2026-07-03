پیشرفت ۶۰ درصدی ساخت آبشیرینکن عسلویه
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: طرح آبشیرینکن عسلویه با ظرفیت تولید پنج هزار مترمکعب آب در شبانهروز، اکنون با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی بردستانی اظهار کرد: طرح آبشیرینکن پنج هزار مترمکعب عسلویه از طرحهای مهم زیرساختی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای توسعه ظرفیت تولید آب شرب و افزایش پایداری تأمین آب در شهرستان عسلویه به شمار میرود و با بهرهبرداری از آن، بخشی از نیاز آبی این منطقه از طریق آب شیرین تأمین خواهد شد.
وی از پیشرفت ۶۰ درصدی این طرح خبر داد و با اشاره به به اهمیت اجرای آن، گفت: با توجه به رشد جمعیت، توسعه صنایع و افزایش مصرف آب در شهرستان عسلویه، تکمیل این طرح نقش مؤثری در کاهش تنش آبی، ارتقای پایداری شبکه آبرسانی و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکان خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: اجرای طرح آبشیرینکن عسلویه با استفاده از ظرفیتهای فنی و مهندسی در حال انجام است و تلاش میشود با تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرایی، روند ساخت آن با شتاب بیشتری دنبال شود.
وی یادآور شد: توسعه تأسیسات آبشیرینکن از مهمترین برنامههای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای افزایش تابآوری شبکه تأمین آب، استفاده از منابع پایدار و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد مناطق مختلف استان، بهویژه نوار ساحلی، است.
بردستانی تأکید کرد: با بهرهبرداری از این طرح، ظرفیت تولید آب شرب در منطقه افزایش یافته و گام مهمی در تأمین پایدار آب مورد نیاز شهروندان و پشتیبانی از روند توسعه شهرستان عسلویه برداشته خواهد شد.