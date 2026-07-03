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با هدف خدماترسانی به زائران سردار شهید محمد پاکپور و عزیزانی که در مسیر وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند، موکب راه اندازی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف خدمات رسانی به زائران سردار شهید محمد پاکپور و زائران تشیع رهبر شهید انقلاب، موکب خدمات رسانی راه اندازی می شود.
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در راستای تکریم اربابرجوع و تسهیل در پاسخگویی به مطالبات مردمی، با هدف بررسی و رسیدگی سریع به مشکلات و درخواستهای شهروندان میز خدمت کارکنان اداره گاز تفرش در برنامههای شبانه این شهرستان مستقر شد.
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کارگاه یکروزه طراحی پوستر ترافیک در اراک برگزار شد. در این رویداد ۴۵ نفر از طراحان با هدف آموزش و ترویج فرهنگ صحیح ترافیک در جامعه به تولید اثر پرداختند. قرار است آثار منتخب پس از داوری به نام هنرمندان خالق اثر در سطح شهر اکران شوند.
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همزمان با هفته فرهنگی فراهان و در کنار تجمع مردم از کتاب گذری برفراهان به نویسندگی حسن عزیز ابادی و لیلا محمدی کاظم آبادی رو نمایی شد.
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فرمانده انتظامی شهرستان تفرش از دستگیری ۳ سارق حرفهای و کشف ۳ فقره سرقت منزل و خودرو در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.
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در نشست دهیاران بخش مرکزی تفرش ضمن بررسی چالشهای پیش روی روستاهای منطقه، موضوعاتی نظیر تسهیل در دریافت خدمات گاز روستایی، اجرای پروژههای سرمایهگذاری و توسعه گردشگری در روستاها بهرهگیری از ظرفیت خیرین برای توسعه زیرساختهای روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.