به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف خدمات رسانی به زائران سردار شهید محمد پاکپور و زائران تشیع رهبر شهید انقلاب، موکب خدمات رسانی راه اندازی می شود.

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در راستای تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل در پاسخگویی به مطالبات مردمی، با هدف بررسی و رسیدگی سریع به مشکلات و درخواست‌های شهروندان میز خدمت کارکنان اداره گاز تفرش در برنامه‌های شبانه این شهرستان مستقر شد.

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کارگاه یک‌روزه طراحی پوستر ترافیک در اراک برگزار شد. در این رویداد ۴۵ نفر از طراحان با هدف آموزش و ترویج فرهنگ صحیح ترافیک در جامعه به تولید اثر پرداختند. قرار است آثار منتخب پس از داوری به نام هنرمندان خالق اثر در سطح شهر اکران شوند.

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همزمان با هفته فرهنگی فراهان و در کنار تجمع مردم از کتاب گذری برفراهان به نویسندگی حسن عزیز ابادی و لیلا محمدی کاظم آبادی رو نمایی شد.

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فرمانده انتظامی شهرستان تفرش از دستگیری ۳ سارق حرفه‌ای و کشف ۳ فقره سرقت منزل و خودرو در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.

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در نشست دهیاران بخش مرکزی تفرش ضمن بررسی چالش‌های پیش روی روستاهای منطقه، موضوعاتی نظیر تسهیل در دریافت خدمات گاز روستایی، اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری در روستاها بهره‌گیری از ظرفیت خیرین برای توسعه زیرساخت‌های روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.