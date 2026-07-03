به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،امام جمعه موقت کرمانشاه در جمع نمازگزاران مسجد جامع با اشاره به اینکه تشییع با شکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی نمایش اقتدار ملی و وحدت مردم خواهد بود تصریح کرد : این حضور ادای احترام به مرجعیت دینی و سالها مبارزه و مقاومت رهبر انقلاب اسلامی در برابر دشمنان و نشان پایبندی به آرمانهای امام و شهداست.

حجت الاسلام فاطمی نسب در ادامه به موضوع مبعوث شدن مردم پرداخت و افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی، در آخرین سخنرانی هایشان مبعوث شدن ملت بزرگ ایران را مطرح کردند که ما پس از شهادت این قائد شهید و در جریان جنگ رمضان به معنای بعثت ملت رسیدیم،

امام جمعه موقت کرمانشاه در ادامه خطبه ها افزود: بر اساس وعده های الهی ما ملت ایران همچنان که تا امروز توانسته ایم ابهت پوشالی آمریکا را در هم بشکنیم از این پس هم مقتدرانه خواهیم ایستاد.

امام جمعه موقت کرمانشاه در پایان از مردم خواست با حفظ وحدت ،روحیه همدلی و پایبندی به ارزش های دینی و انقلابی در صحنه های مختلف از آرمان های انقلاب اسلامی حمایت کنند.