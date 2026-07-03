امام جمعه چهاربرج گفت: در اندیشه والای رهبر شهید، «ایران قوی» نه آرمانی واقع‌بینانه، بلکه راهبردی حیاتی و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و عزت کشور بود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه چهاربرج از ایران قوی به‌عنوان میراث ماندگار رهبر شهید انقلاب نام برد و گفت: در اندیشه والای رهبر شهید، «ایران قوی» نه آرمانی واقع‌بینانه، بلکه راهبردی حیاتی و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و عزت کشور بود.



حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهاربرج با اشاره به آیین تشییع پیکر امام شهید، گفت: سیره امام شهید؛ حل‌المسائل کشور بود و امام شهیدمان حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس‌سره الشریف) تمام عمر شریف خود، به‌ویژه ۳۷ سال زعامت و رهبری امت را صرف اعتلا و پیشرفت میهن و امت اسلامی و سربلندی مردم این سرزمین و مسلمین و مستضعفین عالم نمود و ایران را در یکی از پیچیده‌ترین ادوار تاریخی‌اش مقتدرانه هدایت کرد.

امام جمعه چهاربرج افزود: آنچه امروز رسالت انقلابی شبکه تبیین ایجاب می‌کند، بازنمایی و تبیین سیره و منظومه فکری و سیاسی و شخصیت چندوجهی امام شهید، در مسیر استفاضه عینی از الگو‌های اخلاقی و مدیریتی ایشان برای عبور از شرایط و اقتضائات امروز کشور برای تحقق «ایران قوی» و «تمدن نوین اسلامی» است.

وی با تأکید بر اینکه جامعه ما برای عبور از شرایط پیچیده امروز، بیش از هر چیز به همین الگوی جامع نیازمند است، گفت: اصلی‌ترین ضرورت بازخوانی سیره امام شهید، الهام‌بخشی این سیره نورانی مبتنی بر سه اصل عقلانیت، معنویت و عدالت برای تنظیم شیوه حکمرانی‌های امروز و تربیت تراز نسل جوان و آمایش جریان‌های حلقه‌های میانی در محور‌های مختلف اعم از سبک زندگی، مسئولیت‌پذیری، مردم‌داری و خدمت به آنها، شیوه مواجهه با موقعیت‌های دشوار مدیریتی، دشمن‌شناسی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است.

جلالی از ایران قوی به‌عنوان میراث ماندگار رهبر شهید انقلاب نام برد و تصریح کرد: در اندیشه والای رهبر شهید، «ایران قوی» نه آرمانی واقع‌بینانه، بلکه راهبردی حیاتی و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و عزت کشور بود و مرور اقدامات و تأکیدات ایشان در طول ۳۷ سال زعامت، به‌خوبی نشان می‌دهد که قدرت، از نگاه ایشان، یک مفهوم تک‌بعدی نبود؛ بلکه شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از علم پیشرفته، اقتصاد مقاومتی، صنعت خودکفا، دفاع بازدارنده و عزت بین‌المللی را در برمی‌گرفت.

امام جمعه چهاربرج اظهار کرد: ایشان علم را از قفسه‌های کتابخانه‌ها و کرسی‌های نظریه‌پردازی‌های انتزاعی به عرصه عینیت و تعاملات میدانی ملی، منطقه‌ای و جهانی قدرت کشاند، تولید را با عزت ملی گره زد و صنایع دفاعی را به نمادی از غیرت و توانمندی ایرانی تبدیل کرد؛ به‌گونه‌ای که ایران امروز، با وجود دهه‌ها فشار و تحریم، نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه به یکی از قدرت‌های اثرگذار منطقه‌ای و جهانی مبدل گشت.

وی با بیان اینکه این دستاورد‌های ماندگار، تبدیل به گفتمانی شدند که در بیانیه گام دوم انقلاب تبلور یافت و چراغ راه آینده ملت ایران است، گفت: میراث ماندگار رهبر شهید، صرفاً فهرستی از پیشرفت‌ها نیست؛ بلکه روش و منش ایستادگی، خودباوری و تکیه بر ظرفیت‌های درونی است.

جلالی تصریح کرد: امروز، صادقانه‌ترین و ارزشمندترین پاسداشت یاد و نام ایشان، تداوم این مسیر پرافتخار و پاسداری از عزت و استقلالی است که ایشان با تمام وجود برای آن مجاهدت کردند. ایران قوی، بزرگ‌ترین میراث امام شهید و تنها ضامن سربلندی این سرزمین است.

امام جمعه چهاربرج به روز افشای حقوق بشر آمریکایی نیز اشاره کرد و گفت: جنایات دهشتناک رژیم تروریستی آمریکا در جنگ تحمیلی اخیر علیه ملت ایران (حمله به میناب، لامرد و سایر نقاط کشورمان، استفاده از سلاح‌های نامتعارف، کشتار غیرنظامیان و شهادت قائد امت) ثابت کرد که بزرگ‌ترین مدعی حقوق بشر، بزرگ‌ترین دشمن آن است.

وی افزود: تاریخ ۲۵۰ ساله آمریکا با بیش از ۲۰۰ جنگ در تمام نقاط دنیا، گواه این جنایت‌پیشگی است که پشت این جنایات، تفکری شیطانی و ضد حقوق بشری نهفته که باید با جهاد تبیین افشا شود.

جلالی با بیان اینکه رسالت تدوین کیفرخواست بین‌المللی، مستندسازی حملات به اماکن مسکونی و آموزشی، و پیگیری حقوقی بر عهده قوه قضائیه و دیپلماسی حقوقی است، گفت: ایران به‌عنوان‌ام‌القرای استکبارستیزی باید این کارنامه سرشار از جنگ و غارت را به جهانیان معرفی کند. ملت ایران هرگز این جنایات را نمی‌بخشد و با وعده قطعی الهی، انتقام خون شهیدان را از این نظام مستکبر خواهد ستاند.

امام جمعه چهاربرج تصریح کرد: ایران اسلامی، به‌مثابه‌ام‌القرای مقاومت، با افتخار پرچم‌دار این افشاگری است و جهان باید بداند که حافظه تاریخی مستضعفان عالم، هرگز جنایت‌کاران را فراموش نمی‌کند و نمی‌بخشد و ملت‌های آزاده، در روزی محتوم و قطعی انتقام این جنایت‌ها را خواهند ستاند.