به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسوول کاروان پشتیبانی خودرویی صوت تشییع رهبر انقلاب گفت: پس از اعلام زمان تشییع رهبر انقلاب، همراهی اصفهان هانی‌ها برای خدمت رسانی به مراسم تشییع در استان‌های تهران، قم و مشهد کاروانی از تجهیزات صوت ارسال کردند.

مسلم نبی افزود: با تلاش شبانه روزی بیش از ۱۰۰ نفر ۲۰ خودروی صوت برای رساندن صدای مقتدر رهبر شهید انقلاب و ملت ایران به جهانیان آماده شد.

این کاروان خوردویی امروز راهی تهران شد.