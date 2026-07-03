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کاروان اهالی بهشت از اصفهان پیشتاز در خدمت رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسوول کاروان پشتیبانی خودرویی صوت تشییع رهبر انقلاب گفت: پس از اعلام زمان تشییع رهبر انقلاب، همراهی اصفهان هانیها برای خدمت رسانی به مراسم تشییع در استانهای تهران، قم و مشهد کاروانی از تجهیزات صوت ارسال کردند.
مسلم نبی افزود: با تلاش شبانه روزی بیش از ۱۰۰ نفر ۲۰ خودروی صوت برای رساندن صدای مقتدر رهبر شهید انقلاب و ملت ایران به جهانیان آماده شد.
این کاروان خوردویی امروز راهی تهران شد.