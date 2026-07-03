همزمان با برگزاری مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، موکب مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در ضلع شمالی میدان ولیعصر (عج) برپا شده و آماده ارائه خدمات به زائران و عزاداران است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ این موکب با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های صنعتی تهران و با همت کارکنان این مجموعه‌ها، با هدف تکریم، ارائه خدمات رفاهی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی راه‌اندازی شده و در طول برگزاری مراسم، خدماتی از جمله پذیرایی، راهنمایی و تأمین نیاز‌های اولیه شرکت‌کنندگان را ارائه می‌دهد.

همچنین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران نیز با مشارکت واحد‌های تولیدی، موکب‌های خدمت‌رسانی جانمایی و مستقر شده است. این موکب‌ها ضمن پذیرایی از زائران، امکانات لازم برای اسکان و استراحت آنان را نیز فراهم کرده‌اند تا خدمات‌رسانی مطلوبی به مردم انجام شود.

برپایی این موکب‌ها، نمادی از همدلی، انسجام و مشارکت فعال خانواده بزرگ صنعت در خدمت‌رسانی به مردم و تجلی روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در مناسبت‌های ملی و مذهبی است.