ستاد برگزاری مراسم بدرقه و تشییع پیکر شهید بزرگ ایران در شهرستان قرچک، با استقرار گسترده مواکب خدماتی، فرهنگی و درمانی در میدان رهبر، آماده پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم عظیم است.

تجهیز میدان رهبر قرچک به ۱۵ موکب پذیرایی و درمانی برای زائران تشییع رهبر شهید

تجهیز میدان رهبر قرچک به ۱۵ موکب پذیرایی و درمانی برای زائران تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیته فرهنگی ستاد بدرقه و تشییع، اعلام کرد که از ساعت ۶ صبح امروز، عملیات استقرار مواکب در میدان رهبر شهید انقلاب آغاز شده و تمامی آمادگی‌ها برای استقبال از زائران فراهم گردیده است.

در راستای تسهیل امور شرکت‌کنندگان در این مراسم، مجموعاً ۱۵ موکب تخصصی در محل مستقر شده‌اند که شامل ۹ موکب پذیرایی، ۴ موکب فرهنگی و ۲ موکب خدمات درمانی می‌باشند.

این مواکب تمامی خدمات لازم را به زائرانی که از شهرستان قرچک، شهرستان‌های مجاور و سایر استان‌ها برای حضور در این مراسم جانسوز راهی می‌شوند، ارائه خواهند کرد