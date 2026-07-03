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ستاد برگزاری مراسم بدرقه و تشییع پیکر شهید بزرگ ایران در شهرستان قرچک، با استقرار گسترده مواکب خدماتی، فرهنگی و درمانی در میدان رهبر، آماده پذیرایی از زائران و شرکتکنندگان در این مراسم عظیم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیته فرهنگی ستاد بدرقه و تشییع، اعلام کرد که از ساعت ۶ صبح امروز، عملیات استقرار مواکب در میدان رهبر شهید انقلاب آغاز شده و تمامی آمادگیها برای استقبال از زائران فراهم گردیده است.
در راستای تسهیل امور شرکتکنندگان در این مراسم، مجموعاً ۱۵ موکب تخصصی در محل مستقر شدهاند که شامل ۹ موکب پذیرایی، ۴ موکب فرهنگی و ۲ موکب خدمات درمانی میباشند.
این مواکب تمامی خدمات لازم را به زائرانی که از شهرستان قرچک، شهرستانهای مجاور و سایر استانها برای حضور در این مراسم جانسوز راهی میشوند، ارائه خواهند کرد