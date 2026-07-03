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در نشست ستاد رسانهای و راویان مردمی بدرقه آقای شهید ایران با قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما راههای تولید و ارسال تولیدات مردمی برای پخش از قاب تلویزیون بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ در این جلسه که به صورت ارتباط تصویری از راه دور در صداوسیمای مرکز اردبیل برگزار شد، وحید جلیلی قائم مقام فرهنگی سازمان صداوسیما گفت: امام شهید، شخصیتی جهانی و متعلق به بشریت و تاریخ است و بدرقه پیکر مطهر او نیز رویدادی جهانی و ماندگار در تاریخ خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه حضور میلیونی و با احساس مردم فرصتی تاریخی برای نشان دادن عظمت ابرمرد بزرگ روزگار است، بر لزوم ابتکار رسانهای در پوشش و مخابره آن تاکید کرد.