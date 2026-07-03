به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ در این جلسه که به صورت ارتباط تصویری از راه دور در صداوسیمای مرکز اردبیل برگزار شد، وحید جلیلی قائم مقام فرهنگی سازمان صداوسیما گفت: امام شهید، شخصیتی جهانی و متعلق به بشریت و تاریخ است و بدرقه پیکر مطهر او نیز رویدادی جهانی و ماندگار در تاریخ خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه حضور میلیونی و با احساس مردم فرصتی تاریخی برای نشان دادن عظمت ابرمرد بزرگ روزگار است، بر لزوم ابتکار رسانه‌ای در پوشش و مخابره آن تاکید کرد.