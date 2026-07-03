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نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: حقوق هستهای ایران خط قرمز رهبری است و باید از دایره مذاکرات خارج شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته افزود: طی روزهای گذشته جمع کثیری از نمایندگان ملت عزیز ایران در مجلس خبرگان بیانهای صادر کردند که از اهمیت ویژهای برخوردار بود، در بند اول این بیانیه ضمن تشکر از مسئولان و مذاکره کنندگانی که به تعبیر مقام معظم رهبری از روی دلسوزی و با حسن نظر به دنبال احقاق حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت بوده و هستند، این تذکر داده شد که از مذاکرات خسارت باری که در گذشته داشتهایم درس گرفته و مراقب ترفندهای دشمن باشند و توجه داشته باشند که رعایت خطوط قرمزی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی تعیین شده، یک واجب شرعی بوده و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست.
امام جمعه قزوین اظهار کرد: بر اساس روایات، اهل بیت (ع) در زمان غیبتشان، شیعیان خود را به فقها ارجاع دادهاند، در زمان ما فقیه به شخص امام جامعه مصداق پیدا میکند، امام صادق (ع) فرمودهاند اگر ولی فقیه حکمی کرده و مسئلهای را بیان کرد، اگر کسی آن حکم را رد کند، مانند این است که حکم مرا رد کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: در نظام ولایی ما ساختارهایی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شوراهای دیگر تعیین شده است، به این دلیل که نظام ولایی نظام دیکتاتوری نیست که ولی فقیه بخواهد مسائل را طبق سلیقه شخصی خود بیان کرده و دیگران هم موظف به انجام آن باشند، هرگز این گونه نیست، ولی فقیه با کارشناسان مشورت کرده و نظرات کارشناسی را در نظر میگیرد و سپس تصمیمی گرفته و حکمی را بیان میکند.
وی عنوان کرد: در مقام بیان نظرات کارشناسی همگان آزاد هستند که نظرات خود را بیان کنند، ممکن است این نظرات با نظر اولیه مقام معظم رهبری یکسان نباشد، اما اگر مقام معظم رهبری مسئلهای را اعلام کرده و حکمی را صادر کند، دیگر هیچ کس حق مخالفت و نادیده گرفتن حکم ایشان را ندارد؛ الحمدلله قاطبه ملت و مسئولین، این نظام ولایی را که مایه عزت و پیشرفت آنها بوده، پذیرفته و عامل به آن هستند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان کرد: موضوع دوم این بیانیه، مسئله تعیین متجاوز و انتقام از عاملان جنایات صورت گرفته بود، در رأس این جنایات به شهادت رساندن قائد عظیم الشأن امت اسلام و سایر شهدای ما بود، انتقام از عاملان این جنایت هرگز نباید مورد اغماض قرار بگیرد، فقهای مجلس خبرگان با صراحت اعلام کرده و برخی از مراجع معظم تقلید هم تصریح کردهاند که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی قطعا مهدورالدم بوده و بر هر مسلمان مکلفی که دسترسی به اینها داشته باشد، واجب شرعی است که آنان را به درک واصل کند.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: امضای این تفاهم نامه و امثال آن هرگز به این معنا نیست که ما از خون امام شهیدمان و حق انتقام خون ایشان بگذریم، ما هرگز از این مسئله چشم پوشی و اغماض نمیکنیم و به توفیق الهی این خونخواهی انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: البته انتقام خون امام شهیدمان به این نیست که خون ناپاک امثال ترامپ و نتانیاهو بر زمین ریخته شود، آنها کوچک تر، پستتر و رذلتر از این هستند که خونشان با خون امام شهید ما برابری کند، انتقام خون امام شهید ما به این است که علاوه بر خروج آمریکا از منطقه، قدس عزیز توسط جبهه مقاومت فتح شود و رژیم غاصب صهیونیستی نابود شده و از بین برود.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: در بند سوم این بیانیه آمده است که رئیس جمهور محترم و اعضای شورای عالی امنیت ملی تعهد کردهاند که برای احقاق حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت تلاش کنند، یکی از مصادیق این تلاش این است که مدیریت تنگه هرمز باید به دست ایران اسلامی باشد، این حق مسلم ملت عزیز ماست، لذا تنگه هرمز نباید باز شود و ما نباید به وعدههای دشمن آمریکایی و صهیونیستی دل خوش کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان یادآور شد: همچنین حقوق هستهای نیز نباید مورد مذاکره قرار بگیرد، این یکی از خطوط قرمزی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی مشخص کردهاند، این موضوع باید از دایره گفتوگوها خارج شود، ملت عزیز باید به آنچه در حوزه هستهای نیاز دارند برسند، این موضوع ربطی به دیگران ندارد که بخواهند در مورد آن برای ما تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: مسئله بعدی بازگشت اموال بلوکه شده ایران و گرفتن غرامت و خساراتی بوده که به کشور عزیزمان وارد شده است، همچنین رفع تحریمها نیز از جمله مطالبات تخلف ناپذیر ملت ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری عنوان کرد: در بند دیگر این بیانیه، خبرگان ملت از مسئولین درخواست کردهاند که از بیان هر مطلبی که بیانگر ناتوانی کشور و عدم تاب آوری ملت عزیز ایران است اجتناب کنند، مسئولان به صحبت هایشان دقت کرده و عزت و مقاومت بی نظیر این ملت را نشان دهند، مبادا حرفی بزنند که دشمن را تشجیع و تشویق به حمله به کشور عزیزمان کند.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در نظام ولایی دیدگاه ولی امر فصل الخطاب است و بعد از اینکه نظر قطعی ایشان در هر مسئلهای روشن شد، هیچ کس نمیتواند و نباید برخلاف نظر ایشان عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به احتمال زیاد دشمن به دنبال این است که از این فرصت برای تجهیز خود و حمله مجدد به کشور عزیزمان استفاده کند، لذا مذاکره کنندگان و مسئولان ارشد ما باید از فرسایشی شدن این مذاکرات جلوگیری کرده و برای تقویت هر چه بیشتر کشور از جهت نظامی و اقتصادی استفاده کنند.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: همچنین اعضای خبرگان در این بیانیه از مردم عزیز درخواست ادامه حضور شبانه در میادین را داشتند و اینکه به صحبتهای برخیها از لزوم محدود شدن تجمعات توجه نکنند، ملت عزیز ایران به اشاره و فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به میدان آمدهاند و هر گاه که لازم باشد با اشاره و فرمان امامشان میدان را ترک خواهند کرد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: خادمان شما در مجلس خبرگان رهبری همچون شما مردم عزیز، پشت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستاده و ضمن آرزوی موفقیت برای همه مسئولان محترم کشور، همه با هم منتظر تحقق شروط و وعدههای داده شده میمانیم و هرگاه که لازم باشد خبرگان به تکلیف شرعی خود در این زمینهها عمل خواهند کرد.
وی در ادامه با اشاره به سالروز سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ توسط ناو امریکایی است، این روز تحت عنوان افشای حقوق بشر آمریکایی نامیده شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: ۱۸ تیر ماه نیز سالروز کشف کودتای نافرجام آمریکایی موسوم به کودتای نقاب است که قرار بود در پایگاه هوایی شهید نوژه انجام شود، به توفیق الهی این کودتا کشف شد.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: آمریکا بزرگترین مدعی حقوق بشر در عصر و زمان ماست و در عین حال، بزرگترین دشمن حقوق بشر است، این نظام استکباری و استعماری در ارتباط با مردم خودش حقوق بشر را زیر پا گذاشته و میگذارد و در ارتباط با مردم سایر کشورها نیز این گونه است، حدود ۲۵۰ سال از تشکیل کشور آمریکا میگذرد و در این سالها حدود ۲۰۰ جنگ را با کشورهای دیگر به راه انداخته است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: آمریکا کارنامه بسیار سیاهی درباره مردم خودش دارد و از همان آغاز که غربیها وارد منطقه آمریکا شدند، شروع به قتل عام و کشتار ساکنین آن منطقه از جمله سرخ پوستها کردند و میلیونها نفر را به شیوههای گوناگون از بین بردند تا بتوانند نظامی را در آنجا برپا کنند و تاکنون هم این جنایات را نسبت به مردم خودشان ادامه میدهند، برای مثال سالانه بیش از هزار نفر از مردم آمریکا توسط پلیس آمریکا کشته میشوند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مردم فیلیپین، ویتنام، ژاپن، کره، عراق، افغانستان، مردم عزیز ایران و ملتهای مختلف همواره طعم حقوق بشر آمریکایی را چشیدهاند، فهرست جنایتهای آمریکا درباره ملت عزیز ایران و نقض حقوق بشر در این زمینه فهرست بلندبالایی است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری تأکید کرد: از سال ۱۳۳۲ آمریکاییها کودتای ۲۸ مرداد را در کشور ما رقم زدند و سایه ننگین حکومت پهلوی را ۲۵ سال دیگر بر سر این ملت افکندند، تأسیس ساواک در سال ۱۳۳۵ و جنایتهایی که پس از آن صورت گرفت، طرح کاپیتولاسیون و مصونیت قضایی آمریکاییها در سال ۱۳۴۳ که به آغاز انقلاب اسلامی توسط امام راحل عظیم الشأن انجامید، تبعید کردن امام راحل عظیم الشأن و کشتار ۱۷ شهریور در سال ۱۳۵۷ که به کمک آمریکاییها انجام شد.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چندین کودتا را برای ایران اسلامی طراحی کرده و قصد انجام آن را داشتند که به توفیق الهی نافرجام ماند، تحریم اقتصادی ایران، مسدود کردن داراییهای ایران، تحریک حزب بعث و صدام ملعون برای حمله به ایران اسلامی و تقویت او در طول ایام جنگ، حمایت از کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط صدام علیه ایران، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری با حدود ۲۹۰ مسافر، کارشکنی در برنامه هستهای ایران، ترور ناجوانمردانه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، تحریمهای دارویی و تجهیزات پزشکی علیه بیماران، بمباران مراکز هستهای ایران، کمک به رژیم غاصب صهیونیستی در جنگ تحمیلی دوم و همچنین به شهادت رساندن قائد عظیم الشأن امت اسلام و چند هزار نفر از فرماندهان، دانشمندان و مردم مظلوم و بی گناه در جنگ تحمیلی سوم از جمله جنایات آمریکا است، لذا مردم عزیز ما به خاطر عمق و کثرت این جنایات همواره از آغاز تا کنون و از این به بعد شعار «مرگ بر آمریکا» را تکرار میکنند.