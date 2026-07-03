نماینده ایران در جلسه شورای امنیت تاکید کرد: ایران در صورتی به اجرای تفاهم‌نامه از جمله مفاد مربوط به تنگه هرمز متعهد است که آمریکا هم به طور کامل به تعهداتش عمل کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ نماینده ایران در جلسه شورای امنیت تاکید کرد: ایران در صورتی به اجرای تفاهم‌نامه از جمله مفاد مربوط به تنگه هرمز متعهد است که آمریکا هم به طور کامل به تعهداتش عمل کند.

سفیر ایران گفت: حملات هوایی و تجاوز اخیر آمریکا برضد تأسیسات ساحلی در جنوب ایران، نقض آشکار تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است.