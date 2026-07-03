به مناسبت ایام وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، بسته مطالعاتی تحلیلی «آثار برگزیده قائد شهید امت» با تمرکز بر ۴ اثر حاوی متون پیاده شده سخنرانی‌های حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (ره)، به همت عاطفه اسدی؛ مسئول کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری شهرستان ملکان معرفی و مرور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجموعه‌ای از شاخص‌ترین آثار قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) را مرورنویسی و تحلیل شده است. این بسته فرهنگی که با تمرکز بر ۴ اثر حاوی متون پیاده شده سخنرانی‌های امام شهید تدوین شده است.

۱. کتاب «آفتاب در مصاف»، به کوشش مؤسسه فرهنگی لوح و قلم، ناشر: انتشارات انقلاب اسلامی

کتاب آفتاب در مصاف، مجموعه‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درباره نهضت عاشورا، فلسفه قیام امام حسین (ع) و ابعاد سیاسی، اجتماعی و تربیتی این واقعه عظیم است که به کوشش مؤسسه فرهنگی لوح و قلم گردآوری و تدوین شده است. این اثر با نگاهی تحلیلی، عاشورا را نه صرفا رویدادی تاریخی، بلکه جریانی زنده و الهام‌بخش برای همه دوران‌ها معرفی می‌کند و می‌کوشد نسبت میان نهضت حسینی و مسئولیت انسان مسلمان در جامعه امروز را تبیین کند.

۲. کتاب «مرگ تاجرانه؛ شهید و شهادت در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی»، پدیدآور: حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، گردآورنده: محمدرضا طاهری، ناشر: انتشارات انقلاب اسلامی

کتاب مرگ تاجرانه؛ شهید و شهادت در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درباره حقیقت شهادت، جایگاه شهید در فرهنگ اسلامی و نقش فرهنگ ایثار در حیات جامعه اسلامی است. این اثر با گردآوری موضوعی سخنان ایشان، می‌کوشد تصویری جامع از مفهوم شهادت ارائه دهد و نشان دهد که شهادت در اندیشه اسلامی، پایان زندگی نیست، بلکه معامله‌ای آگاهانه با خداوند و آغاز حیاتی جاودانه است.

۳. کتاب «خون دلی که لعل شد»، راوی: حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، ناشر: انتشارات انقلاب اسلامی

کتاب خون دلی که لعل شد، خاطرات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، از سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی، زندان، تبعید و پیروزی انقلاب اسلامی است. این اثر، فراتر از یک زندگی‌نامه شخصی، روایتی مستند از بخشی از تاریخ معاصر ایران است که با تکیه بر تجربه زیسته یکی از شخصیت‌های محوری انقلاب، تصویری دقیق از فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دهه‌های منتهی به انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد.

۴. کتاب «۱۳۱۸»، گردآورنده: علی احمد محرابی، ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کتاب «۱۳۱۸» خاطراتی از رهبر معظم انقلاب، گردآوری علی احمد محرابی و منتشرشده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای مستند از خاطرات حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای است که زندگی ایشان را از سال ۱۳۱۸، زمان تولد، تا بهار ۱۳۹۵ در بر می‌گیرد. این اثر با بهره‌گیری از خاطرات، مصاحبه‌ها، اسناد و روایت‌های معتبر، تصویری جامع از ابعاد علمی، فرهنگی، مبارزاتی و مدیریتی ایشان ارائه می‌دهد و خواننده را با بخشی مهم از تاریخ معاصر ایران همراه می‌سازد.

فایل جامع حاوی مرور تخصصی، تحلیل ساختاری و خلاصه این چهار اثر به کوشش کتابدار کتابخانه شهید مهدی باکری شهرستان ملکان آماده شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت این محتوا، به این پیوند مراجعه کنند.