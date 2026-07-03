به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در متن پیام حسین افشین آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به ملت شریف ایران، نخبگان سرافراز و تمام دلسوزان توسعه علمی کشور

امروز، قلب جامعه نخبگانی کشور، آکنده از اندوهی عمیق برای وداعی جانسوز است. غمی که سایه سنگین آن، تا همیشه بر خاطر ما خواهد ماند. رهبر شهید ایران، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، در تمام دوران پربار زعامت خویش، نگاهی پدرانه و حمایتی بی‌دریغ را نثار جامعه نخبگانی نمودند. ایشان، نخبگان را چراغ فروزان راه پیشرفت و استقلال این سرزمین می‌دانستند و مفهوم دانش‌بنیان را، کلید فتح قله‌های رفیع توسعه و خودکفایی برمی‌شمردند. تأکیدات مستمر ایشان بر برداشتن موانع از سر راه تلاشگران عرصه علم و فناوری، فراهم آوردن بستری مناسب برای شکوفایی استعداد‌ها و قدردانی از مجاهدت‌های علمی آنان، آینه تمام‌نمای دغدغه عمیق و نگاه راهبردی ایشان به آینده پرافتخار ایران اسلامی بود.

اکنون که در آستانه وداع با رهبر شهیدمان قرار گرفته‌ایم، از تمامی نخبگان، اندیشمندان و فعالان پرتلاش شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت می‌کنم تا با حضور حماسی و مشتاقانه خویش در مراسم وداع با آقای شهید ایران، یاد و راه ایشان را که همواره پشتیبان راستین و حامی بی‌بدیل جامعه نخبگان و نماد رشد و توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در کشور بودند، جاودانه سازید.

این حضور، نه تنها تجدید پیمانی دوباره با آرمان‌های بلند ایشان، بلکه گواهی زنده بر ماندگاری و پویایی میراث ارزشمند حمایت از علم و فناوری و توسعه مفهوم دانش‌بنیان در رگ‌های جامعه علمی کشور خواهد بود. بدون شک، این همبستگی ملی، عزم ما را برای گام برداشتن در مسیر پیشرفت علمی، غلبه بر چالش‌ها و تحقق ایرانی سربلند و خودکفا، که همواره آرزوی آن عزیز سفرکرده بود، دوچندان خواهد ساخت.

به امید حضوری پرشکوه و معنادار، در پاسداشت نام و یاد رهبر شهیدمان و عهدی دوباره با مسیر پیشرفت و اقتدار علمی ایران اسلامی

حسین افشین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان