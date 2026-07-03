امام جمعه قائمشهر با تأکید بر اینکه رهبر شهید با بصیرت و درایت خود مسیر اقتدار و مقاومت را برای انقلاب اسلامی تثبیت کرد، گفت: میراث آن شهید والامقام، راهی روشن برای حفظ عزت و استقلال کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه قائمشهر با بیان اینکه رهبر شهید با درایت و بصیرت خود مسیر اقتدار، مقاومت و عزت جمهوری اسلامی را تثبیت کرد، گفت: میراث آن شهید والامقام، راهی ماندگار برای حفظ استقلال، امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

آیت‌الله معلمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قائمشهر با اشاره به فضای حزن‌انگیز روز‌های اخیر، اظهار کرد: اگر هفته گذشته از وداع با رهبر شهید سخن گفته شد، امروز باید از میراث ماندگار ایشان برای انقلاب اسلامی و ملت ایران سخن گفت؛ میراثی که با گذشت زمان از ارزش آن کاسته نخواهد شد.

وی رهبر شهید را ادامه‌دهنده راه امام خمینی (ره) دانست و افزود: ایشان با درایت، بصیرت و استقامت، استمرار مسیر مبارزه و مقاومت را تضمین کرد و با عمل به آموزه‌های دینی، راه آینده انقلاب را برای نسل‌های بعد هموار ساخت.

امام جمعه قائمشهر با اشاره به ابعاد معنوی شخصیت رهبر شهید، تصریح کرد: اشعار و سخنان ایشان نشان‌دهنده عشق عمیق به اهل‌بیت (ع)، امام زمان (عج) و آرزوی همیشگی برای شهادت و خدمت بیشتر به اسلام و مردم بود.

آیت‌الله معلمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رهبر شهید در تقویت توان دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: اقتدار و امنیت امروز جمهوری اسلامی، نتیجه نگاه راهبردی و آینده‌نگر ایشان در توسعه توان بازدارندگی و دفاعی کشور است.

وی با انتقاد از دیدگاه‌هایی که در گذشته توسعه توان دفاعی را زیر سؤال می‌بردند، افزود: کسانی که زمانی مدعی بودند دوران موشک گذشته است، امروز در برابر واقعیت‌های میدانی و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی، پاسخی برای ادعا‌های خود ندارند.

امام جمعه قائمشهر در پایان با قدردانی از رسانه‌ها برای تبیین مسائل روز، از مردم خواست با حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید را ادامه دهند و اجازه ندهند دشمنان در این راه خللی ایجاد کنند.