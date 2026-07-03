فرماندار شهرستان قرچک، با اشاره به کاهش موانع اداری از مسیر فعالان اقتصادی، گفت: در پی تلاش‌های صورت گرفته برای رفع چالش‌های موجود، سه واحد تولیدی که سال‌ها تعطیل بودند، اکنون در مرحله بازگشایی و جذب نیروی کار قرار دارند که این امر نشان از بهبود فضای کسب‌وکار در شهرستان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌محمد اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته، به بررسی روند پیشرفت پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی شهرستان پرداخت و از تلاش‌های بی‌وقفه نهادهای مرتبط برای تسهیل امور شهروندان سخن گفت.

وی در این نشست با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: هماهنگی بی‌وقفه میان بخش اجرایی فرمانداری، نهادهای فرهنگی و نمایندگان حوزه انتخابیه، منجر به تسریع قابل توجه در فرآیندهای اداری شده است.

اسلامی افزود: این انسجام و هم‌افزایی، نمود عینی خود را در کاهش زمان صدور مجوزها و اجرای هم‌زمان چندین پروژه زیرساختی نشان داده که همگی حاصل جلسات مستمر و برنامه‌ریزی‌های دقیق هماهنگی است.

فرماندار قرچک با ارائه گزارش عملیاتی از وضعیت پروژه‌های منطقه، اعلام کرد که تاکنون ۹۰ درصد از اهداف تعیین‌شده برای فصل جاری با موفقیت تحقق یافته اسن بیان داشت: تکمیل خطوط انتقال آب منطقه، آسفالت ۲۰ کیلومتر از معابر روستایی و راه‌اندازی دو مرکز جامع سلامت، از جمله مهم‌ترین دستاوردهای اجرایی در این دوره بوده است.

اسلامی همچنین با اشاره به اولویت دولت در بخش آموزش، تصریح کرد: تزریق اعتبار نقدی جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و بازسازی مدارس فرسوده، دقیقاً طبق جدول زمان‌بندی تعیین‌شده توسط دولت به اتمام رسیده است.

فرماندار شهرستان قرچک در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی منطقه، از اخبار مثبت در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خبر داد و با اشاره به کاهش موانع اداری از مسیر فعالان اقتصادی، گفت: در پی تلاش‌های صورت گرفته برای رفع چالش‌های موجود، سه واحد تولیدی که سال‌ها تعطیل بودند، اکنون در مرحله بازگشایی و جذب نیروی کار قرار دارند که این امر نشان از بهبود فضای کسب‌وکار در شهرستان دارد.