



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در خطبه‌های امروز نماز جمعه شیراز گفت : مراسم همراهی و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی بزرگتر از آن است که یک مجموعه به تنهایی بتواند این بار را بر دوش کشد.

آیت الله دژکام تاکید کرد : همه مردم باید ستادگونه عمل کنند و هرکس هر آنچه در توان دارد به میدان آورد تا این مراسم با شکوه برگزار شود؛ و‌ی در ادامه گفت: همدلی و همراهی مردم در برگزاری مراسم با شکوه بدرقه و وداع با رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی پیامی جز زبونی دشمن در برابر سیل عظیم امت اسلامی ندارد.

آیت الله دژکام در ادامه به شعار این مراسم با عنوان باید برخاست اشاره کرد و گفت : این شعار برگرفته از آیات قرآن کریم است و باید در معنای واقعی و برای خدا محقق شود چرا که سند واقعی مقاومت، ایستادگی و قیام، برای خدا بودن است.

امام جمعه شیراز در ادامه به تبیین ویژگی‌های شخصیتی قائد شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای پرداخت و با اشاره به خطبه حضرت علی علیه السلام ایشان را نمونه‌ی واقعی از زهد تقوا پاک زیستی و پاک باختگی برشمرد و افزود : رهبر شهیدمان کسی بود که همانند امام حسین (ع) در مقام عمل، جان خود را فدای عزتمندی ایران، اسلام و ایمان کردند و هرگز زیر بار ذلت نرفتند.

آیت الله دژکام در پایان خطبه‌ها به آخرین بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اشاره کرده و افزود : ایشان بر خونخواهی شهدای دفاع مقدس سوم و به خصوص رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی به عنوان یک مطالبه برحق بین المللی توسط دستگاه قضایی تاکید کردند.

وی با بیان این که این تاکید مقام معظم رهبری تشکیل نظم نوین جهانی را در پرتو تحقق تمدن نوین اسلامی در برداشت افزود: این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه ایران قوی با پشتوانه همین خون‌های به ناحق ریخته شده و مطالبه گری‌های قوی دستگاه قضایی به عنوان یک قدرت برتر سیاسی در مجامع بین المللی حضور یابد و مطالبه گری کند.