رکورد تولید ۱۳ هزار تن بذر گندم گواهیشده در بوشهر
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از تولید بیش از ۱۳ هزار تن بذر گندم در طبقات پرورشی، مادری و گواهیشده برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کبری توکلی گفت: در سال زراعی جاری، در مجموع ۱۳ هزار و ۲۶۰ کیلوگرم بذر گندم در طبقات پرورشی، مادری و گواهیشده تولید شده که این حجم از تولید، نقش بسزایی در تأمین نیاز بذر کشاورزان استان و همچنین حمایت از نیازهای سایر مناطق کشور خواهد داشت.
وی با تحلیل آماری تولیدات سال جاری افزود: از مجموع بذر تولیدی، ۱۱ هزار و ۸۳۵ کیلوگرم معادل ۸۹ درصد به بذر گندم دیم و هزار و ۴۲۸ کیلوگرم معادل ۱۱ درصد به بذر گندم آبی اختصاص یافته که این ارقام به روشنی بیانگر سهم چشمگیر و جایگاه کلیدی ارقام دیم در برنامه جامع تولید بذر استان بوشهر است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت کیفیت بذر در زنجیره تولید، یادآور شد: تولید این بذرها در تمامی طبقات، با رعایت کامل ضوابط فنی و استانداردهای مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال انجام شده است.
وی ادامه داد: استفاده از بذرهای گواهیشده و با کیفیت مطلوب، یکی از حیاتیترین عوامل در افزایش عملکرد محصول، ارتقای کیفیت نهایی، کاهش خسارات ناشی از عوامل بیماریزا و در نهایت دستیابی به امنیت غذایی است.
توکلی ابراز امیدواری کرد: با تأمین بهموقع و توزیع گسترده این بذرهای استاندارد، شرایط بهینه و زیرساختی لازم برای کشت موفق گندم در سال زراعی آینده فراهم شود.