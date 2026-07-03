پخش زنده
امروز: -
تصادف پراید و پژو ۴۰۵ در جاده کازرون به شیراز پنج مصدوم و یک جانباخته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سرپرست جمعیت هلالاحمر کازرون گفت: تصادف دو خودرو سواری پراید و پژو ۴۰۵ در جاده کازرون به شیراز، ۵ مصدوم و یک جانباخته برجای گذاشت.
سعید دهقان سرپرست افزود : گزارشی مبنیبر تصادف پراید و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۶ جاده کازرون_شیراز به هلالاحمر اعلام شد.
او ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر کازرون، با یک دستگاه خودرو نجات و یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل اعزام شدند و نجاتگران اقدامات کمکهای اولیه و رهاسازی را انجام دادند.
دهقان در ادامه بیان کرد: این حادثه پنج مصدوم و یک جانباخته به همراه داشت و نجاتگران پیکر فرد جانباخته را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل و همچنین مصدومان این حادثه را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.